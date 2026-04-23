Con el apoyo de la ANT, 60 familias campesinas de la ANUC se convierten en dueñas de 300 hectárea

A través de compra directa, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— adquirió el predio Los Campanos, con una extensión de 300 hectáreas, ratificando su compromiso con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el departamento.

Este predio fue entregado a 60 familias campesinas vinculadas a la organización, en un proceso que reconoce su valor productivo y su ubicación estratégica, históricamente anhelada por la comunidad.

Se trata de una negociación entre un privado y el Estado que permite avanzar en justicia social para el campesinado del Atlántico, mediante el acceso efectivo a la tierra.

Jorge Iván Posada Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en Atlántico, expresó: “Hoy estamos en el predio Los Campanos, recibiendo de manera satisfactoria 300 hectáreas que serán entregadas a nuestros campesinos asociados. Hemos pasado por un proceso fuerte, pero satisfactorio, desde la postulación del predio hasta el trabajo articulado entre la ANUC, el propietario y la ANT. Hoy podemos darles esta satisfacción a nuestras comunidades”.

En el predio Los Campanos, las familias campesinas se comprometieron a hacer un uso productivo de la tierra mediante cultivos agrícolas.

Actualmente, ocho asociaciones se benefician de este proceso, y se proyecta la vinculación de otras organizaciones provenientes de distintos municipios del departamento.

El propósito de las comunidades es consolidar este predio como una despensa agrícola del Atlántico, fortaleciendo la producción y el abastecimiento regional.

Por su parte, Javier Torres, coordinador de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) Atlántico, señaló: “Estamos cumpliendo con el plan de choque ordenado por el director general Felipe Harman para el departamento. Con la entrega de la segunda parte del predio Los Campanos, en el municipio de Sabanalarga, beneficiamos a la ANUC con 300 hectáreas. Esperamos seguir cumpliéndole al Atlántico, entregando más tierra al campesinado del departamento”.

La entrega del predio Los Campanos busca transformar la economía de las familias beneficiadas, que durante años esperaron el acceso a la tierra como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.