Tunja posesionó a más de 150 personeros y contralores estudiantiles

La Personería y la Contraloría Municipal de Tunja posesionaron a más de 150 estudiantes elegidos como personeros y contralores escolares de instituciones públicas y privadas de la ciudad. La ceremonia se realizó en el Teatro Mayor Bicentenario y reunió a autoridades locales, docentes, padres de familia y representantes juveniles.

El personero municipal, Nelson Andrés Villabona, destacó que estos espacios fortalecen la participación democrática de los jóvenes y promueven el control social dentro de las instituciones educativas. «...Les entregamos un diploma que los reconoce como dignatarios y establecimos compromisos para que desarrollen una labor de defensa de los derechos humanos y vigilancia de lo público...», afirmó.

Durante el acto protocolario, los estudiantes asumieron compromisos relacionados con liderazgo juvenil, participación ciudadana y promoción de los derechos humanos. Además, fueron designados como delegados honorarios de la Personería de Tunja en temas relacionados con convivencia y cultura democrática.

El evento contó con participación de la Defensoría del Pueblo, representantes de juventudes y funcionarios de distintas entidades públicas. Según Villabona, la iniciativa busca consolidar procesos de formación ciudadana desde las aulas y fortalecer la incidencia de los jóvenes en las decisiones escolares.