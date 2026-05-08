Tribunal frena proyecto turístico en Playa Blanca y advierte fallas urbanísticas y ambientales

Hallazgos técnicos revelan acuíferos subterráneos en el Lago de Tota, clave para su protección y uso sostenible.

El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó en segunda instancia una decisión judicial relacionada con el proyecto turístico “Belo Horizonte” o “Bellavista”, construido en el sector de Playa Blanca, en el Lago de Tota, y concluyó que tanto el Municipio de Tota como el constructor César Alejandro Rincón Becerra vulneraron derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, el equilibrio ecológico y el desarrollo urbano ordenado.

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El fallo analiza la licencia de construcción otorgada en 2016 para desarrollar una vivienda turística en el predio El Amoladero, ubicado en la vereda La Puerta, y concluye que el trámite urbanístico y ambiental presentó irregularidades frente a las determinantes ambientales y las disposiciones del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).

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La decisión señala que el municipio otorgó la licencia sin verificar plenamente el cumplimiento de las restricciones ambientales aplicables al sector de Playa Blanca y sin garantizar que el proyecto se ajustara a las condiciones urbanísticas permitidas para esa zona.

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El Tribunal también determinó que el constructor desarrolló un proyecto que no correspondía integralmente a las características autorizadas en el EOT, especialmente frente a la tipología constructiva, la altura permitida y las condiciones ambientales previstas para ese sector ecoturístico del Lago de Tota.

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Dentro del expediente se menciona además que la licencia no fue reportada oportunamente a Corpoboyacá, como lo exige la normatividad para proyectos ubicados en suelo rural y rural suburbano.

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El fallo ordenó suspender la licencia de construcción mientras se adelanta un estudio técnico interdisciplinario que evalúe el impacto ambiental y urbanístico del proyecto, así como los ajustes que deberían realizarse para cumplir la normativa vigente.

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También dispuso que el constructor deberá abstenerse de continuar las obras hasta que se definan las condiciones técnicas y administrativas exigidas por las autoridades. A su vez, ordenó a Corpoboyacá avanzar en procesos relacionados con la protección ambiental del Lago de Tota y a la Agencia Nacional de Tierras continuar el proceso de deslinde en el sector de Playa Blanca.

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En la sentencia, la Sala concluyó que la protección del ecosistema del Lago de Tota y de las zonas de páramo y subpáramo asociadas constituye una obligación prioritaria de las autoridades y particulares.

El Tribunal indicó que cualquier intervención en Playa Blanca debe estar subordinada a la conservación ambiental y al manejo integral del ecosistema, señalando que la protección del Lago de Tota prevalece frente a intereses constructivos o turísticos.

El documento también precisa que, aunque la acción popular no puede anular directamente una licencia urbanística, sí puede ordenar medidas para evitar la vulneración de derechos colectivos cuando existan riesgos ambientales o urbanísticos.