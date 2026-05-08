SIC multa a Constructora Bolívar con $1.306 millones por incumplir entregas del Buenavista Living

La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa a $1.306 millones a la Constructora Bolívar por incumplir la fecha de entrega ofrecida a los compradores de los apartamentos del proyecto de vivienda de interés social “Buenavista Living”, ubicado en Colina Campestre, en Bogotá, afectando sus expectativas.

La entidad señaló que recibió 30 quejas contra la constructora y, ante ello, realizó visitas en las que además constató que la constructora modificó en tres ocasiones la fecha, “afectando las expectativas legítimas de los consumidores y alterando la fecha de escrituración, de la cual dependía el precio final del inmueble, tratándose de vivienda VIS”.

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Por otra parte, la SIC afirmó que hubo publicidad engañosa, pues las piezas publicitarias utilizadas para promocionar el proyecto “contenían información insuficiente, confusa e inoportuna, con la capacidad de inducir a error a los consumidores sobre la naturaleza de los inmuebles ofrecidos”.

En particular, la entidad resaltó que la constructora no informó de manera clara que se trataba de viviendas de interés social (VIS).

Hay que resaltar que contra este acto administrativo sancionatorio procede recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y/o el de apelación ante la Delegada para la protección del consumidor.

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La respuesta de la Constructora Bolívar

La constructora Bolívar afirmó que a la fecha se encuentran entregadas 1.361 unidades, lo que corresponde al 66% del total de las unidades y el avance de obra total del proyecto se encuentra en un 90%. La entrega empezó en abril de 2025.

La entidad reconoció que a algunas personas les reprogramó fechas, pero afirmó que “durante todo el proceso de comercialización, construcción y entregas del proyecto, Constructora Bolívar ha mantenido una comunicación constante, clara y proactiva con sus clientes, informando oportunamente sobre los avances y novedades del proyecto”.

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Incluso, explicó que la razón de la reprogramación “obedeció a las recomendaciones técnicas respecto del sistema constructivo originalmente definido, las cuales fueron formuladas por los consultores suelistas y de diseños estructurales. Dichas recomendaciones fueron acatadas en su totalidad por la compañía”.

Finalmente, la entidad ofreció disculpas. “Les reiteramos nuestras disculpas y lamentamos cualquier afectación que hubieren podido tener derivada de alguna de las dos situaciones antes mencionadas”, señaló.