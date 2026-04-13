Fiscalía imputará cargos contra Ricardo Roa por violación de topes electorales el 8 de mayo

Justicia

El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao programó la segunda audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, para el viernes 8 de mayo.

La Fiscalía General de la Nación intentará imputarle a Roa, por tercera vez, el delito de violación de topes electorales. Esto, por su presunta participación en los hechos irregulares que rodearon la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022.

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El delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González, dijo que la solicitud fue radicada “ante la contundencia de las pruebas” recopiladas por el ente acusador.

González también explicó que se logró concluir en la investigación que “la campaña electoral del Pacto Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral”, además de que la supuesta responsabilidad sería de Roa por su cargo de gerente.

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En ese sentido, detalló que Roa “tiene la responsabilidad directa sobre esa superación de los topes permitidos”, por su cargo dentro de la campaña política.

El fiscal González dijo que, por ahora, no se compulsarán copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar al presidente Gustavo Petro.