Arauca recibirá 600 nuevos uniformados para reforzar la seguridad en elecciones presidenciales

En medio de un consejo de seguridad, realizado en el departamento se Arauca, el gobernador, Renson Martinez y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciaron que el departamento recibirá 600 nuevos hombres de la fuerza pública para reforzar la seguridad en las elecciones de la primera vuelta presidencial.

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Los uniformados serán desplegados especialmente en la vías que comunican a Arauca con otros departamentos, con el fin de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

Asimismo, el gobernador reitero su rechazo frente al secuestro de todos los ciudadanos y en especial al secuestro de dos policías y funcionarios del CTI a manos del ELN y exigen su pronta liberación.

Finalmente como resultado del consejo de seguridad reconoció el esfuerzo y trabajo de las fuerzas militares debido al balance con respecto a el año 2025 en la reducción de los delitos de homicidio, secuestro y terrorismo, al rededor de las operaciones militares que han permitido capturar a delincuentes de las estructuras que operan en el territorio.

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“Garantizar la seguridad en nuestro territorio no es facil pero ese el gran reto que enfrentamos día a día y evidenciamos unos buenos resultados, no bajaremos la guardia para seguir garantizando la seguridad a todos los habitantes en el territorio del departamento de Arauca”, afirmo el Gobernador.