Presidente Gustavo Petro enfrentó a Elon Musk: “no cambie la historia”

No le gustó mucho al presidente Gustavo Petro una publicación del magnate estadounidense Elon Musk, cofundador y director de Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company.

En la publicación, Musk aseguraba que “Hitler era socialista, por lo tanto todos los socialistas son Hitler”.

Frente a esto, el presidente le respondió la publicación pidiéndole al empresario norteamericano que no cambie la historia.

Petro puntualizó en que Hitler usó el nombre de “socialista” porque era mayoritario en Alemania; sin embargo, fue financiado por los más ricos y se dedicó a destruir el sindicalismo alemán y los partidos obreros y socialistas.

“Hitler era financiado por los más ricos de Alemania y su misión era destruir el sindicalismo alemán y los partidos obreros y socialistas a los que asesinó y llevó a campos de concentración”, dijo el mandatario.

El mandatario aprovechó para echar pullas sobre quienes se hacen pasar como “de centro” o de ser “demócratas“, pero en realidad son de extrema derecha.

¿Qué más le dijo el presidente a Musk?

El presidente colombiano señaló que los nazis se encargan de destruir los esfuerzos colectivos de la sociedad para que los más ricos concentren la riqueza social.

“Nazis destruyen la diversidad humana porque creen que hay una raza superior, y no hay razas”, señaló.