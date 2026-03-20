No hay derecho, en Armenia capturaron a un conductor que agredió a cuatro agentes de tránsito

Armenia

No hay derecho en Armenia el conductor de una camioneta con el SOAT vencido y agredió a cuatro agentes de tránsito, tres resultaron heridos, el agresor fue capturado y judicializado.

En desarrollo de operativos de control en la ciudad de Armenia, la Policía del Quindío capturó a un ciudadano por el delito de violencia contra servidor público, tras un hecho que inició en el sector del aeropuerto El Edén y culminó en el barrio Los Naranjos.

De acuerdo con las autoridades, el ciudadano era requerido inicialmente por agentes de tránsito debido a que no contaba con el seguro obligatorio vigente SOAT.

Al momento de realizar el procedimiento, el conductor hizo caso omiso a la orden y emprendió la huida, dando inicio a una persecución por diferentes sectores de la ciudad.

Durante el recorrido, el individuo que se desplazaba en una camioneta arremetió contra 4 agentes de tránsito, hiriendo a 3 de ellos, y poniendo en riesgo su integridad física y la de otros ciudadanos, comportamiento altamente peligroso.

La situación fue finalmente controlada en el sector de Los Naranjos, donde las autoridades lograron detener el vehículo y proceder con la captura del ciudadano. Posteriormente, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización.

Alcaldía de Armenia rechaza agresión a agentes de tránsito

Desde la administración municipal y las autoridades, se rechazan este tipo de hechos, reiterando el llamado a la ciudadanía a respetar la autoridad, acatar las normas de tránsito y contribuir a la seguridad vial en la ciudad.

El secretario de tránsito, Daniel Jaime Castaño

Rechazamos los actos violentos contra los agentes de tránsito que se presentaron en un operativo que se adelantaba en el sector del Aeropuerto El Edén, donde un conductor nos agrede a cuatro agentes de tránsito, nos daña unas motocicletas, una comparendera electrónica y se da a la fuga.

El secretario de gobierno, Carlos Arturo Ramírez

Ante este hecho de inmediato se solicitó plan cazador y plan candado a nuestra Policía Nacional y en una redacción inmediata logró la captura de este individuo y se judicializó ante la fiscalía por el presunto delito de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

Invitamos a todas las personas a respetar a los agentes de tránsito como una autoridad que son. Recordemos que su función es velar por la movilidad y la seguridad vial de la ciudad.