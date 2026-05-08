General (r) Eduardo Zapateiro se declaró inocente del delito de acoso sexual imputado por Fiscalía

General en retiro Eduardo Zapateiro en medio de la audiencia de imputación de cargos: Foto: tomada de la audiencia.

Justicia

El excomandante del Ejército Nacional, general en retiro, Eduardo Zapateiro, no aceptó el delito de acoso sexual que la Fiscalía General de la Nación le imputó por las presuntas conductas punibles que habría cometido contra dos funcionarias del Ejército Nacional entre 2019 - 2022.

Durante la diligencia judicial, Zapateiro rechazó la imputación de la Fiscalía: “No acepto los cargos, me declaro inocente, y con la ayuda de Dios, de mi familia y de mi defensa, el doctor Leonardo Calvete, podré demostrar ante los colombianos que soy inocente”, manifestó.

Según expuso la Fiscalía, el caso está relacionado con presuntos actos de hostigamiento y acercamientos de carácter sexual no consentidos contra Lina Suárez Londoño y Liliana del Pilar Zambrano, quienes trabajaban en entornos relacionados con el Ejército Nacional.

“El señor Zapateiro en distintos periodos de tiempo, y frente a dos víctimas distintas, desplegó conductas de hostigamiento reiterado con finalidad sexual no consentida, valiéndose de su posición manifiesta de poder, autoridad y jerarquía”, señaló el fiscal delegado Diego Antonio Montaña Bohórquez durante la audiencia.

El ente acusador aseguró que las conductas investigadas habrían ocurrido entre 2019 y 2022, cuando Zapateiro ejerció como jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y posteriormente como comandante del Ejército Nacional.

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Lina Suárez Londoño

La Fiscalía sostuvo que el exoficial habría realizado comentarios constantes sobre su apariencia física y presuntos acercamientos personales fuera del ámbito institucional. “Estos acercamientos que usted realizaba, general, incorporaban elementos ajenos a un contexto laboral, con una clara connotación personal, y orientados a propiciar un acercamiento en un ámbito personal con finalidad sexual e íntima”, afirmó el fiscal.

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La investigación también menciona mensajes enviados en horarios nocturnos y solicitudes de fotografías personales. Incluso, el ente acusador señaló que una de las víctimas habría sentido afectaciones en su carrera profesional tras rechazar supuestos acercamientos del entonces comandante.

Liliana del Pilar Zambrano

Según la Fiscalía, Zapateiro habría obtenido su número telefónico para enviarle mensajes personales y comentarios sobre su aspecto físico. Entre los textos mencionados en audiencia aparecen frases como: “se veía muy hermosa en el evento, me encanta tu pelo, mándame tu última foto”.

Además, el fiscal aseguró que el excomandante tenía conocimiento de cuestionamientos sobre su comportamiento. “Manifestación que evidencia su conocimiento del carácter penalizado de su conducta”, sostuvo el delegado del ente acusador.

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El fiscal del caso afirmó que identificó un supuesto patrón de conducta en ambos casos. “De la narración de estos hechos, se concluye que se ha identificado un patrón por la Fiscalía, un modus operandi atribuible a usted, señor Zapateiro, consistente en desplegar conductas de acoso sexual contra mujeres ubicadas en posiciones de subordinación”, puntualizó el fiscal.

Zapateiro continuará en libertad mientras avanza el caso en su contra en el Tribunal Superior de Bogotá mientras avanza la investigación contra el excomandante del Ejército.