“Desleal y traicionero”: Petro criticó a Zapateiro por escándalo de acoso sexual en el Ejército

Colombia

Luego de que se revelaran unos mensajes que de forma indebida hizo el excomandante del Ejército, Enrique Zapateiro, a la compañera sentimental del coronel José Luis Esparza, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, cuestionando al general retirado.

“La biblia dice que no desearás la mujer de tu prójimo, en Colombia se olvida muchas veces, pero no los hombres de armas; porque sabemos que sí pasa eso, se incumple, y no por los ataques de celos armados, sea de hombres o de mujeres; donde puedes desaparecer, como militar tonto; sino porque, demuestras que eres desleal, y, un militar no puede ser desleal, porque si lo fuera con su compañero de armas, traicionaría, no solo a él, sino a su mujer amada, a su corazón, la parte mas querida y amada de su ser; y a la bandera que dices defender, la Patria, el uniforme, el grado de general, y, sobretodo, a ti mismo, y a tus compañeros de armas, que se pueden matar por honor, como tu te puedes matar por honor, pero no sabes que es eso, porque ayudaste a matar inocentes de tu pueblo”, afirmó.

Ante estos chats revelados por la Revista Cambio, también dijo el jefe de Estado que “hoy eres desleal, poco oficial de Bolívar, te empequeñeces, no porque seas uribista, golpista y algo delincuente y sedicioso contra el orden constitucional, sino, porque irrespetas al compañero, que al lado tuyo, en la trinchera y bajo tus órdenes, te puede salvar y tu salvar a él, pero querías traicionarlo, en el propio corazón, y eso no lo hace un hombre de verdad, y menos un oficial de Bolívar”.

El presidente aprovechó para cuestionarle su salida del Ejército: “un oficial de Bolívar entregaría todas sus condecoraciones ante mi, porque odias a Bolívar y sus oficiales, y no los sabes entender, porque no eres de los mismos, y te gana la codicia y la pequeñez, y porque no fuiste capaz de recibir mis órdenes, de un hombre sano y demócrata y sincero y leal (…) solo sabes matar por matar, y le llamas a eso seguridad, y es falso, porque la seguridad es cuidar la vida, la mujer amada, y los hijos, y la cueva y la patria”.

Petro concluyó su trino considerando a Zapateiro “desleal con tus camaradas de combate”. Dijo que “cuando uno traiciona un oficial de su tropa, uno traiciona a su Patria y a su madre, y a la mujer que deseas, que entiende de tu pequeñez inmensa. Eres traicionero y te faltan las ideas, y por eso no pudiste recibir mis ordenes, porque hacían que tu corazón se oscureciera, pero no por las órdenes, y su claridad como el sol, sino porque los vampiros odian el sol, y su propia conciencia traicionera”.