Expresidente de Honduras coordina plan para afectar a Colombia: escuche audios del Hondurasgate

En los últimos días, el portal hondurasgate.ch ha venido revelando inquietantes audios sobre la labor que viene realizando el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tras haber recuperado la libertad por cuenta de un indulto que fue otorgado por el presidente de los Estados Unidos. Entre los audios se destacan aquellos en los que Hernández hace referencia a la estrategia que estaría liderando desde los Estados Unidos para afectar al gobierno de Gustavo Petro y las próximas elecciones presidenciales.

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Creación de célula de desinformación en contra de Mexico y Colombia:

Uno de los audios permite escuchar a Hernández en diálogo con Nasry Asfura, presidente de Honduras que tomó posesión a comienzos de este 2026. En este el exmandatario pide a Asfura que facilite 150.000 dólares para poner a funcionar una célula de desinformación que sería puesta en marcha en los Estados Unidos y que se dedicaría a la creación de contenidos informativos en contra de los gobiernos de México y Colombia, en donde hay presidentes de izquierda (Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro). Según señala Hernández, a través de estas plataformas se publicarían expedientes en contra de Petro y Sheinbaum con el fin de desprestigiarlos, así como se haría con la familia Zelaya en Honduras.

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Nasry Asfura, actual presidente de Honduras le rinde cuentas a Juan Orlando Hernández:

Las revelaciones del Hondurasgate también dejan unas dificultades al nuevo presidente de Honduras, quien por cuenta de las grabaciones queda en el papel de súbdito de Hernández, a quien le rinde cuentas y le explica acuerdos políticos y económicos, como es el caso de las compras de minerales y metales que se concentrarán en los Estados Unidos y Argentina, liderados hoy por gobiernos de derecha, evitando la opción de comprarle a países de izquierda haciendo especial énfasis en la China.

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Objetivo principal: Bloque de gobiernos de derecha en el continente, dicho plan cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump:

La operación que según Hernández cuenta con el apoyo de Donald Trump tiene como objetivo consolidar un gran bloque de gobiernos de derecha en el continente, teniendo a Honduras como un puntal clave. Tanto así que dentro de lo que se proyecta está la eliminación de posibles contendores de izquierda a través de una doctrina del terror en la que no se descarta una cacería política en la que se aplique fuerza, opresión y violencia. Además ordena que se alinee a las iglesias para que amplifiquen el mensaje que culpa a la izquierda de todos los males en el país.

NOTA: Los audios son de libre uso. El portal hondurasgate.ch lo autoriza.

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