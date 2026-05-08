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08 may 2026 Actualizado 11:56

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Tunja

Este viernes 8 de mayo será judicializado el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa

El funcionario fue capturado por agentes del CTI en su despacho

Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron este jueves 7 de mayo al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa / Foto: Fiscalía General de la Nación.

Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron este jueves 7 de mayo al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa / Foto: Fiscalía General de la Nación.

Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron este jueves 7 de mayo al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa / Foto: Fiscalía General de la Nación.
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Villa de Leyva

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro quien permanece en las celdas del bunker de la fiscalía será presentado hoy ante un juez de control de garantías donde se realizarán las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos por los delitos de concusión y prevaricato por acción y seguramente van a solicitar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Gamboa fue capturado tras una orden de un juez y luego de una denuncia por presuntas exigencias de unos 480 millones de pesos a una persona para la aprobación de una licencia de urbanismo en el municipio.

Si Víctor Gamboa es enviado a la cárcel, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya tendrá que designar un alcalde encargado en Villa de Leyva.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

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