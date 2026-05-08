Este viernes 8 de mayo será judicializado el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa
El funcionario fue capturado por agentes del CTI en su despacho
Villa de Leyva
El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro quien permanece en las celdas del bunker de la fiscalía será presentado hoy ante un juez de control de garantías donde se realizarán las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos por los delitos de concusión y prevaricato por acción y seguramente van a solicitar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Gamboa fue capturado tras una orden de un juez y luego de una denuncia por presuntas exigencias de unos 480 millones de pesos a una persona para la aprobación de una licencia de urbanismo en el municipio.
Si Víctor Gamboa es enviado a la cárcel, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya tendrá que designar un alcalde encargado en Villa de Leyva.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...