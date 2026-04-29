CNE confirmó sanción a campaña Petro Presidente 2022 y determinó que recibió financiación irregular

El Consejo Nacional Electoral confirmó este miércoles la sanción a la campaña Petro Presidente 2022 y determinó que, como se declaró en primera instancia, la campaña violó los topes y recibió financiación irregular.

El tribunal electoral acudió a conjueces para tomar esta decisión, y con una votación de 6-3 resolvió los recursos que habían sido interpuestos contra la resolución emitida en primera instancia.

Cabe recordar que la primera resolución del CNE en esta materia tuvo como ponentes a los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que encontraron que la campaña del ahora Presidente superó los topes por 3.500 millones.

Se trata de una sin antecedentes, pues es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral investiga y sanciona una campaña presidencial por financiación irregular.

¿Qué va a pasar ahora?

Como lo había determinado el CNE en primera instancia, esta decisión acarrea multas a los responsables de la financiación irregular de la campaña, entre ellos su entonces gerente y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Junto con Roa tendrán que responder también la tesorera y la auditora de la campaña, por 2.879 millones de pesos por financiación irregular por parte de personas jurídicas en y por 3.043 millones de pesos por violación de topes en primera y segunda vuelta presidencial.

De igual forma, tanto Colombia Humana y la Unión Patriótica, las dos colectividades que avalaron al presidente Gustavo Petro tendrán que asumir una multa de 1.100 millones de pesos por este mismo proceso.

No obstante, fuentes del Pacto Histórico le dijeron a este medio que aún tienen un recurso para apelar esta decisión ante el Consejo de Estado.

Cabe mencionar que La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la última campaña a la Presidencia de la República.

Igualmente, estableció que es competencia del Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza.

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