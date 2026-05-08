Blake Lively pide a Justin Baldoni una compensación tras acuerdo en demanda de ‘Romper el círculo’

Tras llegar a un acuerdo con Wayfarer Studios, la productora del actor y director Justin Baldoni, el lunes, la actriz y empresaria estadounidense Blake Lively solicitó honorarios de abogados derivados de la demanda por difamación que Baldoni interpuso contra ella, la cual fue desestimada.

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Lively presentó la solicitud en septiembre pasado, amparándose en una ley de California de 2023 que busca proteger a las víctimas de abuso sexual de demandas por difamación utilizadas como arma.

Lively alegó que Baldoni, su coprotagonista y director de la película de 2024 ‘Romper el círculo’, la acosó sexualmente en el set y después de que ella se quejara, tomó represalias en forma de una campaña de difamación digital.

La defensa de Lively argumenta que ya ha demostrado los puntos necesarios para reclamar daños y perjuicios y honorarios de abogados conforme a la ley de California, conocida como la Ley de Protección de las Víctimas de Demandas por Difamación.

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Dicha ley exige que la denunciante de abuso sexual tenga una base razonable para sus alegaciones.