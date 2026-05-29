Concierto Feria de Flores 2026: Carin León, Silvestre Dangond y Grupo Niche encabezan el evento

Medellín se prepara para vivir uno de los momentos más esperados de la Feria de las Flores 2026: el Súper Concierto, que tendrá lugar el próximo 8 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot.

¿Quiénes son los artistas del concierto este año?

El cartel de esta edición está encabezado por Carin León, uno de los artistas más exitosos de la música regional mexicana y con gran alcance global.

A su lado estará Silvestre Dangond, una de las voces más importantes del vallenato contemporáneo, responsable de éxitos que han marcado la evolución del género en los últimos años.

La salsa tendrá un lugar protagónico con la participación del legendario Grupo Niche, una de las agrupaciones más influyentes en la historia de la música colombiana y latinoamericana.

Su presencia reafirma el carácter diverso del concierto, que busca representar la riqueza cultural del país. El cartel se completa con Luis Alfonso, uno de los intérpretes más populares del regional colombiano, y Aria Vega, una nueva voz con gran proyección en la escena nacional.

Más que un concierto, el Súper Concierto se ha consolidado como un símbolo cultural de Antioquia, atravesando generaciones y reuniendo públicos diversos en un mismo escenario.

La mezcla de salsa, vallenato, música popular y regional refleja el espíritu festivo de Medellín durante la feria, que cada año convierte a la ciudad en el epicentro cultural y turístico de Colombia.

La boletería oficial estará disponible a partir del 29 de mayo a las 10:00 a.m.

Con esta mezcla de generaciones y estilos, el Súper Concierto Feria de Flores 2026 busca ser una celebración inolvidable que reafirma el papel de Medellín como capital cultural y musical de Colombia.