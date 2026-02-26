En Armenia cambia el sitio de escrutinio para las elecciones, ahora será el coliseo de Gimnasia

Armenia

En Armenia cambian la zona de escrutinio para las elecciones de congreso de marzo y la primera vuelta presidencial en mayo, esto para mejorar el trabajo de las 22 comisiones escrutadoras en esa ciudad.

El sitio de escrutinios, inicialmente previsto en el Coliseo del Sur, se traslada al Coliseo de Gimnasia de Armenia, contiguo al Estadio Centenario. La decisión se tomó debido a que, por el recrudecimiento del invierno, no se han culminado las obras de infraestructura que se adelantan actualmente en las inmediaciones del Coliseo del Sur.

El Delegado de la Registraduría en el Quindío, Ángel Eduardo Triana Rojas manifestó “el objetivo primordial de la Registraduría Nacional con esta medida es evitar traumatismos en el transporte de los pliegos electorales y asegurar que todos los actores involucrados puedan acceder al recinto de los escrutinios sin ningún contratiempo.

Es de resaltar que, el nuevo lugar de los escrutinios cuenta con todas las garantías logísticas y de seguridad necesarias para el desarrollo de la etapa poselectoral de la jornada democrática del próximo 8 de marzo.

El coliseo de Gimnasia, ubicado en la Villa Olímpica, contiguo al estadio Centenario, será el centro municipal de escrutinio para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Lo anterior hace parte de las medidas para garantizar un proceso electoral organizado, seguro y transparente.

La decisión fue adoptada durante el Comité Extraordinario de Garantías Electorales, luego de una visita técnica realizada junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio Público y las entidades que integran la Comisión Electoral, tras evaluar las condiciones del coliseo del Sur, escenario inicialmente previsto para este proceso.

La medida busca facilitar que los testigos electorales y apoderados de los diferentes candidatos puedan ubicarse más cerca de las audiencias públicas, permitiendo un adecuado ejercicio de verificación y acreditación de los resultados en las mesas de escrutinio.

Por su parte, desde el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, IMDERA, se confirmó la disposición de los elementos logísticos necesarios para su funcionamiento, mientras que los delegados del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros precisaron que desde el 4 de marzo se iniciarán las adecuaciones técnicas correspondientes, especialmente en materia de conexiones eléctricas y soporte operativo.

En la visita participaron además de los delegados de la Registraduría y Procuraduría, los representantes de la Alcaldía, entre ellos de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, y del IMDERA, dependencias que vienen coordinando los aspectos logísticos, de movilidad y adecuación de escenarios para que la jornada se desarrolle con total normalidad.