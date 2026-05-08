Petro reaccionó al asesinato de Mateo Pérez: aseguró que no hay negociación con esas disidencias

Mucho rechazo por parte del Gobierno Nacional a la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda en el municipio de Briceño.

El presidente Gustavo Petro confirmó el hallazgo del cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda, en la vereda El Hoyo, por parte de una comisión humanitaria de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo con el apoyo del gobierno, que logró entrar a la zona y encontrar el cadáver.

El mandatario reiteró en que fue asesinado por Jhon Edison Chalá, de las disidencias del frente Darío Gutiérrez, un grupo dividido, completamente fragmentado y que no tiene ninguna tipo de negociación con el Gobierno.

Señaló que la zona de Briceño, San Andrés de Cuerquía y aledañas, es de intensa confrontación entre grupos ilegales de minería ilegal y se ha convertido en la región de la mayor tasa de homicidios de Colombia.

Por lo cual, la Policía nacional tiene la orden desde varias semanas de fortalecer su presencia en esta zona y trabajar con el apoyo del Ejército para desmantelar los grupos que permanecen allí.

Petro habló con la madre del periodista

El presidente Petro apenas supo de la confirmación del asesinato del periodista, se comunicó con la madre de Mateo, la señora Gloria, a quien le expresó sus condolencias y le aseguró que se comunicara personalmente con ella en los próximos días para hablar sobre los hechos.

“He conversado con la señora Gloria, madre de Mateo y le he expresado mi sentido pésame y hablaremos personalmente después”, puntualizó.

Por esta llamada y la confirmación de la muerte del periodista, el mandatario tiene un retraso de 4 horas en el evento del lanzamiento del fusil Jaguar en las instalaciones de Indumil.