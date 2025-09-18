Agente de tránsito en Armenia lesionado con arma traumática por conductor de moto mal parqueada

Armenia

No hay derecho, en Armenia un agente de la secretaria de tránsito y transporte, SETTA fue lesionado con un arma traumática por un conductor que estaba mal parqueado.

Los hechos se registraron en la tarde del miércoles 17 de septiembre, en la calle 15 número 16-28, en pleno centro de la capital del Quindío, en los que un agente de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, resultó herido con un arma traumática, luego de que un ciudadano le disparara, tras un procedimiento de control realizado por mal parqueo.

La agresión quedó grabada en cámaras de seguridad que capturaron el momento que el hombre identificado como William Esteban Hurtado desde una ventana dispara el arma traumática con el que lesiona al agente de tránsito, todo porque el agresor tenía mal parqueada su motocicleta y le imponían un comparendo.

El funcionario se recupera de sus heridas en un centro asistencial e interpondrá acciones legales en contra del presunto agresor, quien fue capturado por la Policía y puesto a disposición de las autoridades competentes.

El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño indico que ya son cinco casos de agresión contra el personal de Setta en lo que va corrido de este año 2025 por lo que llamo al respeto a la autoridad que cumple con su deber.

Y agregó “Desafortunadamente la persona que fue requerida ingresa a un inmueble de este sector y desde un segundo piso dispara con un arma traumática hacia el agente de tránsito causándole una lesión en su hombro.

“se pudo hacer el procedimiento por parte de la Policía Nacional requiriendo a este ciudadano que fue capturado y se está adelantando todo el trámite inicialmente de atención médica a nuestro agente para posteriormente presentar la denuncia contra esta persona” puntualizo el director de Setta

Llamado desde SETTA

El funcionario y el llamado “nuevamente hacemos ese llamado al respeto por nuestros agentes de tránsito, recordando que ellos son una autoridad que están realizando su tarea, están cumpliendo con sus funciones en las vías de la ciudad para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Entonces, debemos ser tolerantes, debemos respetarlos y no actuar con estas agresiones ante el cumplimiento de la ley que están realizando nuestros agentes.

Agente de Setta y la lesión por arma traumática en Armenia. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar

Por su parte el alcalde de Armenia, James Padilla García, rechaza cualquier manifestación violenta contra los servidores públicos y exhorta a la ciudadanía a acatar las normas y a resolver las diferencias a través del diálogo y la concertación, nunca mediante la violencia.