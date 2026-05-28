Carlos Vives alcanza el #1 en Latin Airplay de Billboard con su sencillo:“Te dedico”

Carlos Vives suma un nuevo hito a su trayectoria: su tema “Te dedico” alcanzó la posición número uno en las listas Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard.

¿Qué es el Latin Airplay?

La lista Latin Airplay de Billboard mide las canciones latinas más reproducidas en estaciones de radio de Estados Unidos, sin importar el género.

Es uno de los indicadores más relevantes de popularidad y alcance para los artistas latinos en el mercado internacional.

Alcanzar el #1 aquí significa que la canción se escucha masivamente en todo el país y conecta con audiencias diversas.

¿Qué es el Tropical Airplay?

La lista Tropical Airplay de Billboard se centra en géneros tropicales como salsa, bachata, merengue y vallenato. Refleja cuáles son los temas más sonados en emisoras especializadas en música caribeña y tropical.

“Te dedico” se convierte en la canción número 17 de Vives en llegar al #1 en Billboard, un logro que el cantautor colombiano recibió con emoción.

“Ha sido una emoción poder estar allí en Billboard. Me dicen que es nuestra canción número 17 en todos estos años de carrera. Creo que es un gran privilegio”, expresó el artista tras conocer la noticia.

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El sencillo, parte de su nuevo álbum El último disco Vol. 1, ha sido uno de los momentos más especiales de la gira Tour al Sol 2026, acompañando historias de amor del público en cada ciudad, desde propuestas de matrimonio hasta celebraciones de aniversario.

El videoclip oficial, protagonizado por su hijo Pedro Vives, ya supera 1.4 millones de reproducciones en YouTube, consolidando el impacto emocional y familiar del tema.

El álbum incluye otros sencillos destacados como “Tuyo y nada más” y “Buscando el mar”, este último en colaboración con Juan Luis Guerra, ampliando la riqueza sonora de un proyecto que mezcla vallenato, pop y tropicalidad.