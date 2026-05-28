Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 may 2026 Actualizado 18:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

Carlos Vives alcanza el #1 en Latin Airplay de Billboard con su sencillo:“Te dedico”

El cantante colombiano celebra su canción número 17 en llegar al primer lugar de Billboard, consolidando un 2026 lleno de éxitos con su álbum El último disco Vol. 1

MADRID, SPAIN - JULY 14: Carlos Vives performs in concert at WiZink Center on July 14, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Aldara Zarraoa/Redferns)

MADRID, SPAIN - JULY 14: Carlos Vives performs in concert at WiZink Center on July 14, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Aldara Zarraoa/Redferns) / Aldara Zarraoa

MADRID, SPAIN - JULY 14: Carlos Vives performs in concert at WiZink Center on July 14, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Aldara Zarraoa/Redferns)

Vicente

Añadir Caracol Radio en Google

Carlos Vives suma un nuevo hito a su trayectoria: su tema “Te dedico” alcanzó la posición número uno en las listas Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard.

¿Qué es el Latin Airplay?

La lista Latin Airplay de Billboard mide las canciones latinas más reproducidas en estaciones de radio de Estados Unidos, sin importar el género.

Es uno de los indicadores más relevantes de popularidad y alcance para los artistas latinos en el mercado internacional.

Alcanzar el #1 aquí significa que la canción se escucha masivamente en todo el país y conecta con audiencias diversas.

¿Qué es el Tropical Airplay?

La lista Tropical Airplay de Billboard se centra en géneros tropicales como salsa, bachata, merengue y vallenato. Refleja cuáles son los temas más sonados en emisoras especializadas en música caribeña y tropical.

“Te dedico” se convierte en la canción número 17 de Vives en llegar al #1 en Billboard, un logro que el cantautor colombiano recibió con emoción.

“Ha sido una emoción poder estar allí en Billboard. Me dicen que es nuestra canción número 17 en todos estos años de carrera. Creo que es un gran privilegio”, expresó el artista tras conocer la noticia.

Más información

El sencillo, parte de su nuevo álbum El último disco Vol. 1, ha sido uno de los momentos más especiales de la gira Tour al Sol 2026, acompañando historias de amor del público en cada ciudad, desde propuestas de matrimonio hasta celebraciones de aniversario.

El videoclip oficial, protagonizado por su hijo Pedro Vives, ya supera 1.4 millones de reproducciones en YouTube, consolidando el impacto emocional y familiar del tema.

El álbum incluye otros sencillos destacados como “Tuyo y nada más” y “Buscando el mar”, este último en colaboración con Juan Luis Guerra, ampliando la riqueza sonora de un proyecto que mezcla vallenato, pop y tropicalidad.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir