Bless, Pipe Bueno y Aria Vega se unen en torno a la pasión por el fútbol: conozca los detalles / Ricardo Maldonado Rozo ( EFE )

El próximo sábado 27 de junio, miles de hinchas podrán vivir una experiencia única alrededor del partido Colombia vs. Portugal, en una jornada que reunirá música en vivo, entretenimiento, emoción y orgullo futbolero.

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El Claro Fútbol Fest llegará al escenario Vive Claro con un cartel de artistas que estará encabezado por Blessd, una de las voces más fuertes de la música urbana colombiana; Pipe Bueno, referente de la música popular; y Aria Vega, la artista que ha sido revelación durante el 2026 y quien llegará con todos sus éxitos para sumar frescura, potencia y una conexión especial con las nuevas audiencias, adicionalmente los asistentes podrán ver también a un artista sorpresa.

Más de 45.000 personas podrán disfrutar de más de ocho horas de espectáculo, activaciones de marca, zonas de comida y bebidas, experiencias interactivas y la transmisión del partido en un ambiente diseñado para vivir la pasión por el fútbol y la Selección Colombia como una verdadera fiesta colectiva.

Obtener un Récord Guinness:

Uno de los momentos más especiales del evento será el intento de obtener un Récord Guinness con la mayor cantidad de personas pasando un micrófono y cantando al unísono el cántico “Momento de salir campeón”, convirtiendo a Bogotá en el epicentro de una celebración histórica.

Fecha y lugar del Claro Fútbol Fest:

El evento se realizará el 27 de junio e iniciará a las 3:00 p.m. se permitirá el ingreso de menores de edad desde los 12 años, consolidándose como un plan para disfrutar en familia, con amigos y con todos los que sienten el fútbol como una emoción compartida.

Las boletas para asistir a este evento los podrá encontrar entre los 106.000 pesos y 388.000 pesos.

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