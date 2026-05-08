Así reaccionó Colombia y el mundo al asesinato del periodista Mateo Pérez

En la tarde de este viernes, 8 de mayo, se confirmó el asesinato de Mateo Pérez en Briceño, Antioquia. El cuerpo del joven periodista lo recuperó una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el corregimiento de Travesías.

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Pérez estaba desaparecido desde el martes 5 de mayo, visto última vez en la vereda Palmichal, luego de ser retenido por el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

El cuerpo fue llevado por el CICR a Medellín, ciudad en la que nació Pérez.

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó y aseguró que el Gobierno no tiene ninguna negociación con el frente de las disidencias liderado por Edison Chalá.

“Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, indicó.

Estas son las principales reacciones tras el asesinado de Mateo Pérez

Presidente Gustavo Petro

“Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio “El Confidente” de Yarumal que fundó desde el colegio y estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín. Fué asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez que es un grupo dividido del Frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales. ”.

Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo

Gloria Cuartas

ONU

Flip

Gobernador de Antioquia

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

“Que dolor esto. Duele la muerte de Mateo. Lo mató la ‘Paz Total’ de Petro. Lo asesina el grupo criminal frente 36 de las Farc de alias ‘Calarcá’, quien tiene 2 puestos: uno como cabecilla y otro como ‘gestor de Paz’ de Petro. Que pronto cese la horrible noche. Solidaridad con la familia de Mateo y con sus amigos”.

Juan Manuel Galán

“A Mateo Pérez lo asesinó un gestor de paz.Como padre, le envío mi abrazo solidario a su familia. La vida de un joven periodista se vio apagada por la barbarie criminal que sigue desangrando regiones enteras de Colombia.Duele profundamente que en nuestro país informar pueda costar la vida. Duele que una familia hoy reciba el cuerpo de su hijo en medio del miedo, la violencia y la impunidad”, dice parte del mensaje.

Candidato Sergio Fajardo

“Duele profundamente el asesinato de Mateo Pérez, joven periodista y estudiante. A su familia, amigos y colegas, toda nuestra solidaridad.Colombia no puede acostumbrarse a que contar la verdad cueste la vida. Asesinar periodistas es atacar la democracia. ¡No más silencio, ni impunidad!“, escribió.