Siete lesionados deja choque entre bus del MÍO, buseta y tres taxis en Cali

El hecho ocurrió sobre la calle 36 con carrera 45, en el barrio Villa del Sur de Cali. Foto: Cortesía.

Cali

Siete personas lesionadas dejó un accidente de tránsito registrado sobre la calle 36 con carrera 45, en el barrio Villa del Sur de Cali, entre un bus padrón del MÍO, una buseta particular y tres taxis.

De acuerdo con Jaime Chaucanes, vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, la buseta terminó volcada tras el choque. Los heridos, que se movilizaban en ese vehículo, fueron trasladados a centros asistenciales.

“Más que todo sufren golpes, laceraciones, raspaduras y se trasladan al centro asistenciales por ambulancias de la red privada que llegan al sitio”, detalló.

Las labores de rescate y atención de la emergencia por parte de los bomberos se extendieron durante cerca de siete horas. Agentes de la Secretaría de Movilidad realizaron pruebas de alcoholemia a los conductores involucrados en el accidente y todas arrojaron resultado negativo.

Las autoridades correspondientes adelantan las investigaciones para establecer las causas de este hecho.