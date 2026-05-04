Convocatoria Tecnólogo en Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Instrumentación y Control
Estará vigente del 4 al 5 de mayo de 2026, o hasta agotar las plazas designadas por el SENA, para la ciudad de Cartagena
Ecopetrol, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), abrió una convocatoria para seleccionar a 30 personas de Cartagena y sus alrededores que deseen formarse como Tecnólogo/a en Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Instrumentación y Control para proyectar su carrera en el sector energético. Esta iniciativa busca potenciar el talento regional para enfrentar los desafíos de la transición energética y el desarrollo sostenible.
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El proceso de postulación estará disponible del 4 al 5 de mayo de 2026, o hasta completar los cupos disponibles. Quienes resulten seleccionados iniciarán su etapa de formación durante el segundo semestre del año
¿Cómo participar?
Las personas interesadas en postularse deberán seguir estos pasos:
- Diligenciar el formulario de inscripción de la convocatoria a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/jxQ07uLhiZ?origin=lprLink
- Adjuntar en el formulario de inscripción, la copia de los documentos requeridos:
- Resultados del Examen de Estado de la Educación Media (Saber 11, anterior Icfes).
- Diploma de bachiller.
- Documento de identidad.
|Etapas del proceso
|Fecha
|Aplicación a la convocatoria
|4 al 5 de mayo
|Revisión y preselección de hojas de vida
|Mayo
|Fase de evaluación: pruebas psicotécnicas, evaluación grupal y entrevista
|Junio
|Validación de documentos
|Junio - julio
|Inicio de prácticas
|Julio 2026
Ecopetrol recuerda que todos los procesos de selección son públicos y gratuitos. No se utiliza intermediarios ni se realizan cobros en ninguna etapa del proceso. La información oficial se publica exclusivamente en www.ecopetrol.com.co (sección Trabaje con nosotros - Buscar ofertas de trabajo) o en las redes sociales oficiales de la Compañía.
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Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...