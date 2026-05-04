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04 may 2026 Actualizado 22:47

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Convocatoria Tecnólogo en Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Instrumentación y Control

Estará vigente del 4 al 5 de mayo de 2026, o hasta agotar las plazas designadas por el SENA, para la ciudad de Cartagena

Barrancabermeja, Santander. COLOMBIA. Yuvelis Morales Blanco. Winner of the 2026 Goldman Environmental Prize – Yuvelis remains next to the Miramar Swamp next to Ecopetrol&#039;s main refinery. Yuvelis permanece junto a la Ciénaga de Miramar junto a la refinería principal de Ecopetrol.

Barrancabermeja, Santander. COLOMBIA. Yuvelis Morales Blanco. Winner of the 2026 Goldman Environmental Prize – Yuvelis remains next to the Miramar Swamp next to Ecopetrol's main refinery. Yuvelis permanece junto a la Ciénaga de Miramar junto a la refinería principal de Ecopetrol. / Christian EscobarMora for the Go

Barrancabermeja, Santander. COLOMBIA. Yuvelis Morales Blanco. Winner of the 2026 Goldman Environmental Prize – Yuvelis remains next to the Miramar Swamp next to Ecopetrol&#039;s main refinery. Yuvelis permanece junto a la Ciénaga de Miramar junto a la refinería principal de Ecopetrol.

Ecopetrol, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), abrió una convocatoria para seleccionar a 30 personas de Cartagena y sus alrededores que deseen formarse como Tecnólogo/a en Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Instrumentación y Control para proyectar su carrera en el sector energético. Esta iniciativa busca potenciar el talento regional para enfrentar los desafíos de la transición energética y el desarrollo sostenible.

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El proceso de postulación estará disponible del 4 al 5 de mayo de 2026, o hasta completar los cupos disponibles. Quienes resulten seleccionados iniciarán su etapa de formación durante el segundo semestre del año

¿Cómo participar?

Las personas interesadas en postularse deberán seguir estos pasos:

  1. Diligenciar el formulario de inscripción de la convocatoria a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/jxQ07uLhiZ?origin=lprLink
  2. Adjuntar en el formulario de inscripción, la copia de los documentos requeridos:
  3. Resultados del Examen de Estado de la Educación Media (Saber 11, anterior Icfes).
  4. Diploma de bachiller.
  5. Documento de identidad.
Etapas del procesoFecha
Aplicación a la convocatoria4 al 5 de mayo 
Revisión y preselección de hojas de vidaMayo
Fase de evaluación: pruebas psicotécnicas, evaluación grupal y entrevistaJunio
Validación de documentosJunio - julio
Inicio de prácticasJulio 2026

Ecopetrol recuerda que todos los procesos de selección son públicos y gratuitos. No se utiliza intermediarios ni se realizan cobros en ninguna etapa del proceso. La información oficial se publica exclusivamente en www.ecopetrol.com.co (sección Trabaje con nosotros - Buscar ofertas de trabajo) o en las redes sociales oficiales de la Compañía.

Ecopetrol no establece acuerdos, convenios ni alianzas con personas naturales para su intermediación o en su representación en procesos de selección.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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