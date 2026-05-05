Ola invernal en Norte de Santander ha dejado más de 2.500 familias damnificadas

Norte de Santander

Desde la oficina de gestión de riesgos de Norte de Santander, William Vera, explicó en diálogo con Caracol Radio, que durante las últimas semanas se han presentado fuertes precipitaciones en más del 50% del departamento, dejando hasta el momento un balance parcial de 2.500 familias damnificadas.

“Tenemos afectaciones de consideración en más de 20 municipios del departamento, ya hay cinco municipios que han declarado calamidad pública", informó el funcionario.

Indicó Vera que desde su despacho “estamos revisando para declarar calamidad en el departamento producto de todas estas afectaciones”.

Más información Por más de un mes estará cerrado el puente internacional Francisco de Paula Santander

Uno de los municipios más afectados durante los últimos días es Ocaña, “donde hemos, dado en coordinación con la alcaldía, una respuesta oportuna a toda esta emergencia”.

Así mismo, desde la oficina de Gestión de Riesgos de Desastres se tiene una vigilancia especial en municipios como Cáchira y Bucarasica, “donde hubo una creciente importante y hay afectaciones que demandan una atención inmediata. Estamos trabajando junto a las administraciones municipales para dar una atención debido a las afectaciones que la comunidad nos está reportando”.

Más información Cambio de punto de partida de rutas escolares en Cúcuta

De acuerdo al consolidado parcial entregado por los municipios a esta oficina, “ya estamos hablando de alrededor de 2.500 familias afectadas en el departamento”.

Teniendo en cuenta que las lluvias no paran en el departamento, continua una alerta máxima sobre “Bucarasica, Cáchira, Villa Caro, Pamplona y Ocaña, porque sigue lloviendo en esa zona”.