Nariño cuenta con cartografía actualizada para fortalecer el ordenamiento territorial

Pasto-Nariño

Después de un proceso técnico fue finalizada la nueva cartografía básica a escala 1:25.000, para el departamento de Nariño, éste se considera un insumo estratégico para la planeación regional del suroccidente colombiano y para la toma de decisiones técnicas en los procesos de ordenamiento territorial.

Nariño carecía de Modelos Digitales de Terreno y Bases de Datos Vectoriales vigentes a escala 1:25.000, situación que constituía un obstáculo para avanzar en los procesos inherentes a la planeación territorial, explicó la ministra (e) Aydeé Marsiglia Bello.

“Con la ejecución de este proyecto cerramos brechas de información geográfica en el suroccidente del país”: agregó

El proyecto se ejecutó en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 que prioriza territorios de vital importancia ambiental y social como los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las áreas protegidas del Pacífico.

En este sentido, se indicó que, como resultado, se realizó la adquisición de ortoimágenes a escala 1:25.000 de un área de 26.939,09 km2, acompañadas de bases de datos vectoriales y modelos digitales de terreno a la misma escala para un área de 31,505,85 km2.

Estos productos superaron los procesos de validación técnica ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cumpliendo con los estándares establecidos en las Resoluciones 471 y 529 de 2020.

“Para las alcaldías municipales y la gobernación de Nariño, estos insumos se constituyen en la columna vertebral de las etapas de diagnóstico y formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Contar con datos georreferenciados precisos reduce la incertidumbre en la inversión pública, mejora la delimitación de zonas de riesgo y fortalece la autonomía de los gobiernos locales en la planificación adecuada de su territorio”, explicó la ministra (e).

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dispuso estos insumos en un repositorio de descarga gratuita, bajo licencia abierta Creative Commons Attribution CC-BY 4.0, permitiendo que entidades y ciudadanía accedan a la información.