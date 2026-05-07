Incendio en el portal de Metrolínea de Girón. Es el tercero en este 2026

Un nuevo incendio se registró este miércoles 6 de mayo, en el antiguo portal de Metrolínea, ubicado en el sector de Caneyes sobre el anillo vial de Girón. La comunidad ha denunciado riesgos por el deterioro y abandono de esta infraestructura del sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga.

La emergencia se presentó hacia las 8:30 de la noche, cuando residentes del sector alertaron sobre una columna de humo y llamas que salían desde el interior del portal. A través de redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observaba el avance del fuego mientras vecinos pedían ayuda urgente a los organismos de socorro.

“Se está incendiando la estación”, gritaban algunos habitantes en las grabaciones difundidas durante la emergencia.

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El cuerpo de Bomberos de Floridablanca, encargados de cubrir las emergencias en Girón, llegó al lugar para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otras zonas de la estructura.

Con este caso ya serían al menos tres los incendios reportados durante 2026 en este portal de Metrolínea, una infraestructura que desde hace varios años permanece fuera de servicio y que constantemente ha sido señalado por la comunidad como foco de inseguridad, vandalismo y masiva presencia en personas en condición de calle.

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Aunque en esta nueva emergencia no se reportaron personas heridas, los habitantes del sector insistieron en la necesidad de adoptar medidas urgentes frente al abandono del portal, debido al constante ingreso de personas ajenas y al riesgo permanente que representan estos incendios.