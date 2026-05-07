¿Hay riesgo de hantavirus en Santander? Esto dice la Secretaría de Salud

La llegada y salida de viajeros por eventos como el Mundial de fútbol podría facilitar la circulación de diferentes virosis y enfermedades respiratorias, advirtió la Secretaría de Salud de Santander.

El secretario de Salud departamental, Edwin Prada, explicó que el intercambio constante de personas entre distintos países aumenta el riesgo de propagación de enfermedades.

“Muchas virosis que tenemos acá pueden salir y otras pueden llegar”, afirmó el funcionario.

Prada señaló que, aunque en Santander no se han reportado casos de hantavirus, las autoridades mantienen vigilancia frente a síntomas respiratorios, cuadros febriles y otras enfermedades importadas.

Además, confirmó que en las últimas semanas se detectaron algunos casos de tuberculosis en personas provenientes de Estados Unidos.

El funcionario hizo un llamado a las personas que viajarán fuera del país a revisar previamente sus esquemas de vacunación.

“Recordar que para salir del país hay que tener unos esquemas de vacunación y que no se lleven sorpresas cuando vayan a salir”, indicó.

La Secretaría de Salud también anunció acciones preventivas frente al Fenómeno del Niño y al aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos en distintas zonas del departamento.

“Ante cualquier sintomatología de fiebre, malestar o escalofríos, acudan a los centros médicos”, concluyó.