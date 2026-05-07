Fiscalía reveló detalles alias “el gordo” al parecer reclutaba menores para las disidencias

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Armenia

La Fiscalía entregó detalles de cómo pretendían ser incorporados mediante engaños y falsos ofrecimientos los 12 menores de edad que fueron aprehendidos en el departamento del Quindío y que iban hacer parte de las filas de las disidencias de la Farc

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Cristian Camilo Medina Rebellón, alias El Gordo, presunto integrante del autodenominado Bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc señalado de reclutar menores de edad en Cauca para trasladarlos y ponerlos a disposición de estructuras armadas en Meta.

El viernes 1 de mayo, en el sector La Herradura, en La Tebaida, Quindío, unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional interceptaron un bus que prestaba un supuesto servicio especial y de turismo.

En el vehículo se movilizaban 21 adultos y 12 adolescentes, quienes no tenían relación ni parentesco alguno, y portaban documentos de identificación falsos.

Las primeras actividades de policía judicial realizadas permitieron conocer que los jóvenes habrían sido incorporados mediante engaños y falsos ofrecimientos, entrenados en el manejo de armas de fuego y tácticas de combate en zonas campamentarias de Cauca.

Asimismo, al Fiscalía dan cuenta de que Medina Rebellón sería el encargado de coordinar y garantizar la llegada al oriente del país para que hicieran parte de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, uso de documento falso, financiación del terrorismo y de grupos delincuencia organizada, y uso de menores para la comisión de delitos. El procesado no aceptó los cargos.

Los menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Entre tanto, los otros 20 adultos fueron judicializados por el delito de uso de documento falso y seguirán vinculados a la investigación.