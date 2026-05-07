Entregan recursos para operación de Cuerpos de Bomberos en Nariño

Pasto-Nariño

En las últimas horas se formalizó la entrega de recursos a varios Cuerpos de Bomberos en el departamento de Nariño, los cuales se destinarán a la dotación de equipos para la atención de incendios forestales y estructurales.

Los recursos del Fondo Departamental de Bomberos serán ejecutados en el segundo semestre del año, conforme a lo acordado en sesión de la Junta Departamental de Bomberos.

El director Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Gabriel Eduardo Ocaña, informó que los recursos no ejecutados en 2025 ya cuentan con destinación definida para 38 municipios, entre ellos ocho de la Costa Pacífica: La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro y Roberto Payán. Cada uno recibirá una asignación promedio cercana a $80 millones. Actualmente, los procesos contractuales avanzan para garantizar la entrega de los equipos y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Por su parte, el delegado Departamental de Bomberos, Jorge Luis Montes Pinta, señaló que estas acciones responden a requerimientos de la Procuraduría General de la Nación. Además, indicó que el plan de acción de la Junta Departamental de Bomberos establece responsables, cronograma y metas, lo que permitirá ejecutar los recursos asignados, que ascienden a $2,700 millones.

Con esta inversión se espera ampliar la cobertura operativa en zonas con mayores dificultades de acceso, especialmente en la Costa Pacífica, y reducir los tiempos de respuesta ante incendios y otras emergencias en el territorio.