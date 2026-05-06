Listos los diseños y estudios de la sede de la Universidad de Nariño en Barbacoas

Barbacoas-Nariño

Se socializaron los estudios, diseños, revisión y ajustes para la construcción de la obra de la Universidad de Nariño en la subregión del Telembí–Barbacoas, con una inversión de $32 mil millones de pesos.

La rectora de la Universidad de Nariño, Martha Sofía González, confirmó que la primera etapa de la obra se desarrollará en las instalaciones del antiguo hospital del municipio.

La infraestructura contemplará tanto áreas nuevas como espacios de remodelación, con el objetivo de ofrecer condiciones adecuadas para la formación académica en la región. La ejecución del proyecto se adjudicó mediante un proceso de licitación pública. “Tendrá una inversión total de 32 mil millones de pesos, de los cuales 23 mil millones son financiados por el Ministerio de Educación Nacional y 9 mil millones de pesos por Fondo Paz”. Indicó.

Para el proceso licitatorio se conformó un grupo veedor donde participan jóvenes del municipio de Barbacoas, quienes acompañarán el desarrollo de la obra, con el fin de garantizar transparencia en la ejecución.

Paralelo al inicio del proyecto para la obra física, la Universidad de Nariño anunció la apertura de inscripciones para los primeros programas académicos que iniciarán en el mes de agosto de 2026 en las áreas de Español e Inglés y Administración de Empresas, ampliando así las oportunidades de acceso a la educación superior en esta subregión del departamento de Nariño.