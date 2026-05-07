En Armenia fortalecerán los operativos contra el contrabando por la celebración del día de la madre

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Armenia

Este segundo fin de semana del mes de mayo se conmemora la celebración de las madres por lo que las autoridades trabajarán en operativos de control y prevención.

En las últimas horas se llevó a cabo un comité Anticontrabando con la participación de las diferentes autoridades y la Dian con el objetivo de generar la labor articulada en pro de los ciudadanos.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez, dijo que es muy importante este tipo de espacios para articular las acciones de las dependencias que están comprometidas en contra del contrabando y del licor adulterado.

Evidenció que mucho licor llega a la ciudad vencido o sin el cumplimiento de la normatividad por eso lo clave del trabajo de las autoridades.

Asimismo, indicó que este comité se torna de relevancia de cara al fin de semana del día de la madre puesto que históricamente es de muchos hechos violentos o alteración de orden público derivado del licor por lo que fortalecerán las intervenciones para evitar comercialización de productos adulterados o de contrabando.

Secretaría de Hacienda

Del mismo modo, el director tributario de la secretaría de Hacienda de la gobernación departamental Mauricio Olarte informó que la reunión abarcó a las entidades de nivel nacional, departamental y municipal para analizar estrategias con el objetivo de hacerle frente a la problemática de contrabando no solo de licores sino también de cigarrillos.

Recordó que este tipo de prácticas afectan de manera directa las finanzas públicas y la salud de los ciudadanos.

Fue claro que el comité permitió establecer las medidas correspondientes como la intervención a establecimientos comerciales de los diferentes municipios del departamento para brindar las garantías en los productos que se comercializan y fortalecer la seguridad de los consumidores.

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De acuerdo con los datos entregados por la dirección tributaria de la secretaría de hacienda departamental con corte al 30 de abril de este año se han generado 11.800 aprehensiones de unidades de cigarrillos y 182 botellas de licor.