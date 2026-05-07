Daniel Briceño denunció uso político de contratos y obras inconclusas en Boyacá

El representante a la Cámara electo Daniel Briceño lanzó fuertes críticas contra la administración departamental de Carlos Amaya y varios gobiernos municipales de Boyacá durante su visita a Tunja para la apertura de la sede política de Paloma Valencia.

El dirigente aseguró que existe una «masificación» de contratos por prestación de servicios en municipios como Duitama y afirmó que los recursos públicos estarían siendo utilizados con fines políticos. «Lo que hacen es nutrirse de los recursos públicos para pagar sus campañas y contratar gente, no para solucionarle la vida al campesino ni al joven», sostuvo Briceño.

Daniel Briceño aseguró que en Duitama el número de contratistas aumentó de manera histórica entre 2024 y 2025. «Estamos muy preocupados por la masificación de contratos de prestación de servicios. Casi 1.400 contratistas cuando Duitama nunca había tenido esa cantidad en la historia» afirmó el dirigente político. Según Briceño, esta situación reflejaría un uso político de la contratación pública en administraciones locales y departamentales.

El congresista electo también cuestionó el estado de la clínica María Josefa Canelones, obra impulsada por la Gobernación de Boyacá. Daniel Briceño recordó que el gobernador Carlos Amaya anunció en 2019 que el centro asistencial sería una de las principales apuestas en salud del departamento, pero aseguró que la clínica continúa sin entrar en funcionamiento. «...Comenzó con 25 mil millones y ya le han metido 75 mil millones, pero lleva siete años cerrada...», señaló Briceño, quien agregó que muchas de las obras anunciadas siguen inconclusas pese a las inversiones realizadas.

El dirigente del movimiento político de Paloma Valencia también criticó el proyecto del punto de abastecimiento solidario anunciado por el Gobierno Nacional en Boyacá. Daniel Briceño afirmó que visitó el lugar donde se prometió construir una plaza de mercado y un comedor comunitario cerca de Indumil y aseguró que las obras no existen. «...Hace ocho meses vine cuando supuestamente iban a inaugurarla y encontré un lote vacío. Ahora regresé y el lote sigue vacío, pero la plata sí la contrataron...»”, denunció.

Finalmente, Daniel Briceño aseguró que la propuesta política de Paloma Valencia busca «despolitizar» el departamento y priorizar proyectos de infraestructura, educación y desarrollo regional. El representante electo afirmó que en Boyacá existe exclusión política frente a programas sociales y sostuvo que una eventual llegada de Paloma Valencia al Gobierno Nacional permitiría fortalecer la transparencia y el cumplimiento de las obras prometidas en el departamento.