Corte Suprema acusa a dos exgobernadores de Boyacá por contrato sin cumplimiento de requisitos legal

Villa de Leyva

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia reveló en la audiencia preparatoria de primera instancia los testimonios y pruebas que presentará durante el juicio que le adelanta a los exgobernadores de Boyacá, José Rozo Millán y Óscar Hernán Ramírez por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.

Los hechos por los cuales son investigados tienen que ver con las irregularidades en el Contrato 713 de 2009 suscrito entre la gobernación de Boyacá y cooperativa Emcoop para “brindar complementación alimentaria a niños y niñas de instituciones educativas oficiales en condiciones de extrema vulnerabilidad y pobreza en 122 municipios de Boyacá, durante 157 días del calendario escolar por valor de $16.227.250.000”.

Solo 15 meses después debido a las múltiples irregularidades el contrato fue liquidado unilateralmente por la gobernación de Boyacá, mediante la Resolución 136 del 18 de junio de 2010.

La fiscalía presentó un listado de testimonios que se tendrán en cuenta entre los que se encuentran varios investigadores del CTI, Mario Rafael Chica Gómez, cooperativa Cooprosperar, Raúl Alberto Cely Alba, secretario de Hacienda, Wilson Fernando Martín Díaz quien suscribió el contrato 713 de 2009, José Fernando Camargo Beltrán, director de Contratación de la gobernación de Boyacá, María Victoria Fonseca Mora, representante legal de Emcoop, Adriana del Pilar Camacho León, directora Grupos Poblacionales de gobernación de Boyacá responsable de la etapa precontractual del contrato 713 de 2009, Diana Marcela Caviedes Vargas, encargada de desarrollar el proceso de evaluación ordenado por la secretaría de Desarrollo Humano, Gloria Patricia Abello Bolívar profesional universitario, Edna Paola Ricaurte Mora, secretaria de Desarrollo Humano y de Participación Ciudadana de la gobernación de Boyacá, Alfredo Ostos Urba y Ovidio Patiño Peña supervisores del contrato, Teresa Victoria Dávila Sanabria, secretaria de Desarrollo Humano, Elizabeth Cristina Ibáñez y Beatríz Elena Ortiz Orjuela interventora del contrato, Salvador Berrío Cáceres, contratista encargado de coordinar la prestación del contrato, Elizabeth Moreno Salcedo, contadora de Emcoop, quien certificó los estados financieros de la cooperativa, Catalina Lucía Barón Villegas, empleada del Banco Davivienda jefe de zona Emcoop solicitó cupo de crédito, Marcela Cuesta Castilla, empleada Banco Davivienda expidió y firmó certificación de cupo de crédito a Emcoop, Gladys Elizabeth Moreno Peña, empleada de Seguros Cóndor, sobre la expedición pólizas, además de Yenni Paola Sandoval Rubio y Francy Martínez, proveedoras de Emcoop.

Durante la diligencia el abogado, José González Cruz defensor del ingeniero Óscar Hernán Ramírez informó que no podía estar en la audiencia pues el lunes 4 de mayo sufrió un infarto y le practicaron un cateterismo.