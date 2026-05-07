Concejales denuncian irregularidades en contrato de $15 mil millones firmado en Tunja

Concejales de Tunja denunciaron presuntas irregularidades en el contrato 1767 de 2025, firmado por la administración del exalcalde Mikhail Krasnov con la empresa Desarrollo Territorial Don Matías por cerca de 15 mil millones de pesos destinados a obras de presupuestos participativos.

Durante el debate de control político, el concejal Román Quintero aseguró que existen múltiples cuestionamientos sobre la ejecución del contrato y advirtió preocupación por la falta de respuestas claras frente al manejo de los recursos. El cabildante señaló que organismos como la Contraloría y la Personería escucharon las denuncias presentadas por líderes comunales.

Por su parte, el concejal Edwin Rodríguez criticó la ausencia de funcionarios de la administración municipal citados al debate y afirmó que la Alcaldía «...jugó con la ciudadanía...» al no presentar explicaciones sobre la ejecución del contrato. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Hunza, Marta Soler, denunció retrasos en las obras y cuestionó que el contrato tenga un alto porcentaje de ejecución financiera sin resultados visibles.

La concejal Laura Silva aseguró que líderes comunales denunciaron cambios en los proyectos aprobados inicialmente por las comunidades y pidió intervención urgente de organismos de control.

Posteriormente, la Alcaldía de Tunja emitió un comunicado ofreciendo excusas por la inasistencia de secretarios de despacho y anunciando investigaciones internas por lo ocurrido.