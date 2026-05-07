Sutamarchán se prepara para disfrutar de una versión más de la Gran Tomatina Colombiana

La Gran Tomatina de Sutamarchán se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la región.( Colprensa )

Sutamarchán

El municipio de Sutamarchán, en Boyacá, se prepara para vivir una nueva edición de la Gran Tomatina Colombiana, un evento que año tras año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales. Heynner Humberto Suárez, organizador de la fiesta, confirmó que todo está dispuesto para que el próximo 6 y 7 de junio el pueblo se tiña de rojo con más de 40 toneladas de tomate no apto para el consumo humano, donadas por los cultivadores de la región.

“La Tomatina se celebra siempre el primer festivo del mes de junio, este año nos corresponde el 6 y 7 de junio y el evento central que es la Tomatina es el día domingo 7 de junio a las 3:00 de la tarde en el Estadio Municipal, donde hemos dispuesto de unas 40, 45 toneladas de tomate no aptos para el consumo humano, es el desecho que dejan los cultivadores y no lo obsequian a nosotros para hacer el evento que engrandece a nuestro país”, aseguró Heynner Suárez Suárezm organizador del evento.

Este año, el certamen se celebra bajo el eslogan “La Tomatina también es mundial”, en alusión a la cercanía con la Copa Mundial de Fútbol 2026. Suárez explicó que la idea es combinar la fiesta popular con la pasión por el deporte, ofreciendo actividades que integren ambas celebraciones. “Somos mundial en la tomatina y somos mundial en fútbol este año”, aseguró.

Estos serán los eventos que se tendrán en el marco de la Tomatina 2026

Mercado campesino : productos locales y gastronomía típica para los visitantes.

: productos locales y gastronomía típica para los visitantes. Carrera atlética : recorridos de 2, 10, 15 y 20 kilómetros, con sorpresas relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026.

: recorridos de 2, 10, 15 y 20 kilómetros, con sorpresas relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026. Desfile de carrozas : comparsas, disfraces y bandas musicales recorrerán el pueblo antes de ingresar al estadio municipal.

: comparsas, disfraces y bandas musicales recorrerán el pueblo antes de ingresar al estadio municipal. Gran comelón de tomate : una de las actividades más esperadas por los asistentes.

: una de las actividades más esperadas por los asistentes. La Tomatina: el evento central será el domingo 7 de junio a las 3:00 p.m. en el estadio municipal.

Invitados internacionales

La fiesta contará con presencia de prensa extranjera y delegaciones de países como Turquía, Francia y España, entre otros, lo que refuerza el carácter internacional del evento. “El único evento que sale de Colombia para el mundo entero es la Gran Tomatina Colombiana”, destacó Suárez.

Como ya es tradicional, el ingreso al estadio municipal requiere la compra de la camiseta oficial del evento, que además de ser un símbolo festivo, incluye un seguro para los participantes. “La gente entra al estadio blanco, blanco, blanco y sale rojo, rojo, rojo tomate”, comentó el Suárez.

La “Gran Tomatina Colombiana” se consolida como una de las fiestas más originales del país, uniendo tradición, deporte y cultura popular en un espectáculo que proyecta a Boyacá hacia el mundo.