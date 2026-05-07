Esperamos que pueda demostrar su inocencia: gobernador Amaya por captura del alcalde Víctor Gamboa

Luego de que en la mañana de este jueves miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaran al alcalde de Villa de Leyva, Victor Gamboa, el gobernador de Boyacá se solidarizó con su familia.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, participaba en Bucaramanga en un evento de la Federación Nacional de Departamentos cuando se enteró de la captura del alcalde y desde allí se pronunció sobre esta situación.

“Desafortunado, respeto por la justicia y solidaridad con la familia del alcalde. Ojalá pueda con su debido proceso y sus abogados, demostrar su inocencia”, dijo el mandatario departamental.

La diligencia se llevó a cabo cuando el alcalde llegaba a su oficina y es que según la Fiscalía, el mandatario local habría participado en la celebración indebida de contratos en el 2024.