Cuatro personas están vinculadas al homicidio del auxiliar de vuelo estadounidense en Medellín

Medellín

Las investigaciones por el asesinato de Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo estadounidense, avanzan para esclarecer el crimen ocurrido en Medellín.

Las autoridades confirmaron que ya hay cuatro personas identificadas y vinculadas al proceso judicial, dos de ellas con orden de captura vigente.

El ciudadano estadounidense de 32 años había desaparecido luego de una noche de fiesta entre Medellín e Itagüí, el pasado sábado 21 de marzo. Cinco días después, su cuerpo fue hallado en el sector de Puente Iglesias, en el municipio de Fredonia, en el suroeste antioqueño. Desde entonces, las autoridades iniciaron una investigación que hoy tiene a varios sospechosos en la mira.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que las pesquisas han permitido identificar a los presuntos responsables del crimen y avanzar en la judicialización de varios implicados.

“En ese trabajo seguimos de la mano de las agencias de los Estados Unidos, quienes nos vienen ayudando. Nos han ayudado tanto el FBI como HSI, y la urgencia en este momento es dar con el paradero de estas dos primeras personas que ya tienen órdenes de captura y que serían responsables del hecho criminal ocurrido con el ciudadano norteamericano Eric”, señaló Villa.

¿Qué se sabe del crimen de Eric?

De acuerdo con la investigación, Eric llegó a Medellín en un vuelo comercial y decidió permanecer dos días en la ciudad junto a una compañera de trabajo. Durante su estadía, ambos visitaron varios establecimientos nocturnos y, en uno de ellos, ubicado en El Poblado, habrían conocido a varias personas con quienes posteriormente se desplazaron hacia Itagüí.

Sin embargo, tras ese encuentro, solo la mujer regresó al hotel horas después, en estado de desorientación y, al parecer, bajo los efectos de escopolamina.

Una de las principales hipótesis de las autoridades indica que el auxiliar de vuelo habría sido víctima de una estructura delincuencial dedicada al hurto mediante el uso de sustancias estupefacientes, una modalidad que ha afectado a turistas y extranjeros en distintas zonas del Valle de Aburrá.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer el caso y lograr la captura de los implicados en el asesinato del auxiliar de vuelo estadounidense.