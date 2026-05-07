Comunidad de Cúcuta protesta por asesinato de una niña. / Foto: Ana María Rueda.

Cúcuta.

Entre camisetas blancas, globos morados y mensajes de rechazo a la violencia, habitantes del barrio Cuberos Niño y sectores aledaños volvieron a salir a las calles de Cúcuta para recordar a Danna Sofía Duarte, la niña asesinada el mes pasado mientras se encontraba dentro de su vivienda.

La movilización coincidió con la fecha en la que la menor habría cumplido 10 años, razón por la cual, familiares, vecinos, compañeros de colegio y líderes comunitarios decidieron realizar una nueva jornada simbólica para exigir justicia y pedir mayores garantías de seguridad para la niñez.

Rafael Villabona, presidente electo del barrio Cuberos Niño, aseguró a Caracol Radio que la comunidad no quiere que este caso quede en el olvido y reiteró el rechazo frente a los hechos violentos que siguen afectando a menores de edad en la ciudad.

“No queremos más actos violentos contra nuestros niños. Ellos no tienen nada que ver con los problemas de los adultos y no pueden seguir quedando en medio de las balas”, expresó.

La caminata estuvo encabezada por la familia de la menor y contó con la participación de habitantes del sector, líderes comunales y estudiantes de la Institución Educativa Santo Ángel, a la que pertenece la sede Escuela José Eusebio Caro.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron varias calles del sector llegando hasta la Alcaldía municipal, elevando mensajes de paz y exigiendo acciones frente a la inseguridad que, según señalaron, afecta no solo a ese barrio sino a toda la ciudad.

“La inseguridad está desbordada. Hoy uno no sabe qué puede pasar ni siquiera estando tranquilo en su casa”, manifestó Villabona.

La comunidad insistió en que el caso de Danna Sofía debe convertirse en un llamado urgente para proteger a los niños y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en Cúcuta.