Ataque armado contra exconcejal de Ocaña, Ignacio Barrera, en la vía Ábrego–Cúcuta. / Fotos: Cristian Santiago.

Norte de Santander

Un nuevo hecho de violencia se registró en Norte de Santander. El exconcejal de Ocaña y líder político, Ignacio “Nacho” Barrera, fue víctima de un ataque armado mientras se movilizaba por la vía que comunica a Ábrego con la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados le salieron al paso al vehículo en el que se desplazaba Barrera, en un punto cercano al sector conocido como Pavés. Los atacantes le habrían ordenado detenerse; sin embargo, al no acatar la señal de pare, abrieron fuego contra el automotor.

En medio de la situación, el exconcejal logró evadir el ataque y salir del lugar, pese a los disparos.

Más información Desde el Catatumbo rechazan declaración de Gloria Miranda por incumplimientos de acuerdos de paz

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial detallado sobre lo ocurrido sobre esta vía nacional y los responsables de este ataque armado.

Este caso vuelve a encender las alarmas por la seguridad en las vías del departamento.