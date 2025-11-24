Cúcuta

Crisis de la salud tiene al HUEM de Cúcuta con una capacidad superada del 344%

Es la única institución en Norte de Santander que está atendiendo a pacientes de la Nueva EPS.

Urgencias del Hospital Erasmo Meoz. / Foto: Archivo.



Ante la negativa de las clínicas privadas en Norte de Santander, de atender a pacientes de la Nueva EPS, por las millonarias deudas, el Hospital Universitario Erasmo Meoz - HUEM - de Cúcuta tiene una capacidad superada del 344%.

Tenemos una capacidad, un porcentaje de capacidad de urgencias de un 344%. Como pueden ver es demasiado, el hospital está totalmente colapsado”, dijo Hernando Mora, gerente del HUEM.

De igual manera tenemos todos los servicios hoy colapsados debido a que las clínicas cierran servicios y lógicamente todo nos llega al hospital. Esa es la máxima preocupación que tenemos hoy”, agregó el gerente.

Resaltó que actualmente, lo que más le preocupa, frente a la Nueva EPS, son “los cambios permanentes de interventores, que automáticamente los cambian y se pierde toda la gestión”.

En Norte de Santander, el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, es el único que está prestando atención a los usuarios de la Nueva EPS. Las clínicas privadas advirtieron que solo atenderán urgencias vitales, al igual que los hospitales de Ocaña y Pamplona. Lo anterior, teniendo en cuenta las millonarias deudas de esta EPS en la región.

