Revelan violento plan para vandalizar estaciones de Transmilenio: estas son las pruebas. Foto: Screenshot.

Bogotá D.C

En los últimos días ha sido tema central los desmanes y disturbios en Transmilenio que han dejado a miles de usuarios afectados por los daños en la infraestructura y el debilitamiento de la seguridad.

Todo parece indicar que las más recientes acciones de esta semana no fueron espontáneas sino todas planeadas y premeditadas.

El concejal Juan David Quintero reveló un plan sistemático para tomarse las estaciones de Transmilenio. Quintero publicó videos, imágenes y testimonio clave.

“Están buscando la mecha para que el tema de los colados sea un nuevo estallido social ”, señaló el cabildante.

Pruebas clave

La convocatoria y organización digital a través de redes sociales desde cuentas asociadas al estallido social, se inició la difusión de piezas publicitarias incitando al no pago y al ataque al sistema. En estas cuentas también publican imágenes de los guardas como calaveras.

El vandalismo y toma operativa de estaciones: el concejal publicó videos que muestran cómo los encapuchados ingresan de forma organizada para destruir cámaras de seguridad, torniquetes y taquillas, incluso con funcionarios en su interior.

Según Quintero, el objetivo de estas acciones consiste en retirar la presencia de autoridad dentro de las estaciones para facilitar la evasión masiva del pasaje. “No se trata de casos aislados de colados, sino de una estrategia para eliminar el control institucional”, sostuvo.

Voceros como el rector y la representante María Fernanda Carrascal, entre otros, instalaron una narrativa pública, por medio de videos en redes sociales, que trasladó la discusión hacia el tema de las tarifas. Esta línea argumentativa, según Quintero, buscó desviar la atención de los hechos violentos y omitir el contexto de agresión contra la autoridad.

Medidas urgentes

El concejal Juan David Quintero solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá un pronunciamiento inmediato frente a estos hechos y pidió fortalecer las medidas de seguridad en el sistema.

Asimismo, instó a respaldar el proyecto de acuerdo que busca blindar TransMilenio frente a bloqueos, con mecanismos ágiles para restablecer la operación.

“Rechazamos que en el ambiente quede la idea de que los guardias son enemigos y que algún acto vandálico sea la mecha para un próximo estallido social”.