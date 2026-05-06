Toros del Valle reaccionó en Quibdó, venció a Cimarrones y recuperó el liderato solitario de la Liga

Después de una noche atípica en la que apenas logró 36 puntos, Toros del Valle mostró una cara completamente distinta en su segundo juego ante Cimarrones en el coliseo La Caldera de Quibdó y se impuso con autoridad 58-79.

El contraste con el partido anterior fue evidente. Si bien el equipo ya había destacado por su defensa, en esta ocasión logró mayor efectividad en ataque y un mejor funcionamiento colectivo, aspectos que habían sido la principal deuda en la derrota previa.

Toros marcó el ritmo desde el inicio al quedarse con el primer cuarto 18-7, una ventaja que le permitió manejar el partido con mayor tranquilidad. Aunque Cimarrones reaccionó en el segundo periodo (19-15), el conjunto vallecaucano volvió a tomar el control en el tercero (23-22) y terminó de sentenciar el compromiso en el último cuarto con un contundente 23-10

Uno de los factores determinantes fue el regreso de Leonardo Salazar, quien no había estado en el primer encuentro y terminó siendo la gran figura del compromiso con 20 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

“Nosotros nos conocemos por defender duro, apretamos la defensa, no aflojamos en ningún momento. Cuando veíamos que se nos estaban acercando, volvíamos a apretar y ampliábamos la ventaja. Jugamos en equipo y eso fue lo que nos dio la diferencia”, señaló el jugador tras el partido.

Desde lo colectivo, el equipo también mostró números mucho más sólidos: 62% en tiros de dos puntos, 40% en triples y 20 asistencias, reflejando una mejor toma de decisiones y mayor fluidez ofensiva.

El entrenador ya había advertido tras el primer juego que el clima de Quibdó había afectado el rendimiento del equipo, especialmente a los jugadores extranjeros. A pesar de que se evidenció una mejor adaptación a las condiciones, si fue un factor de alta exigencia para el equipo.

Con este resultado, y tras la derrota de Piratas frente a Paisas (99-82), Toros del Valle recupera el liderato en solitario de la Liga con 22 puntos, seguido precisamente por Piratas con 20.

Ahora, el equipo caleño se prepara para una serie clave en la temporada: enfrentará este viernes 8 y sábado 9 de mayo a Piratas en el coliseo Evangelista Mora, en un duelo directo entre los dos primeros de la tabla.

Además del impulso deportivo, el entrenador hizo un llamado a la afición para acompañar al equipo en condición de local, resaltando la importancia del respaldo del público en esta fase decisiva del campeonato.