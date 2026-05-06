Presidente de Interrapidísimo, Norman Chaparro, presenta su autobiografía: ‘El Mensajero de Papel’

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio Norman Enrique Chaparro Gómez, presidente de la reconocida empresa de mensajería Interrapidísimo, presentó su nuevo libro autobiográfico ‘El Mensajero de Papel’. Adicionalmente, el directivo habló acerca de las experiencias de vida, las cuales lo ayudaron a percatarse acerca de su gusto y talento por la mensajería y como esto lo ayudó a fundar y dirigir lo que es hoy en día Interrapidísimo, así como el estado actual de la compañía.

¿Desde qué momento Norman Chaparro es mensajero?

Chaparro dio a conocer que, gracias a los constantes favores que le hacía a su madre, en el que tenía que ir a la tienda a hacer mandados, notó que se desempeñaba de forma sobresaliente en dicha labor: “Yo soy mensajero desde pequeño. Toda la vida he sido mensajero (..) Cuando yo era pequeño, era el favorito de mi mamá para ir a la tienda. Me gustaba hacer los mandados y eso me lo gané a pulso con mis hermanos. Yo no necesitaba el listado de las compras, llegaba rápido con todos los productos y las vueltas completas (...) me gradué como mensajero aproximadamente a los 11 años (...) cuando mi mamá me soltó una frase que marcaría mi vida para siempre y cuando me dijo, mijo, usted sí sirve para hacer un mandado. Y de ahí me volví un mensajero profesional y eso es lo que he hecho durante toda mi vida” contó el directivo.

¿Cuál es el estado actual de Interrapidísimo?

El presidente de la compañía de mensajería manifestó que actualmente la empresa fundada en enero de 1988 es la más grande en el país en varios aspectos relacionados no solo con la mensajería: “somos la empresa que tenemos mayor cobertura, estamos en los 1104 municipios del país, pero fuimos un poco más allá llegamos a una población que pensamos que estaba incluida en estos municipios y fue de esa población de los corregimientos de las veredas y más o menos hay como unos 12 millones de personas que viven ahí y esas personas también les llegamos les llevamos nuestro servicio”

“También gracias al trabajo del equipo, a todo lo que hemos hecho, pues nos convertimos en la primera empresa del país, la más grande, la que más factura del sector y pues una de las mejores administradas” indicó el directivo.

¿Desde que perspectiva está enfocado ‘El Mensajero de Papel’?

Norman Chaparro también contó que la autobiografía está enfocada en contar las historias de las personas que, como él, con su trabajo ayudar a sostener actualmente al país: “Hay 21 historias que cada día nos deja un mensaje poderoso y esas historias se fueron construyendo en la calle, en el camino, visitando los pueblitos, visitando las veredas, estando con la gente (...) La historia mía es de muchos, de muchos obreros, de muchos operarios, de taxistas, de mototaxistas, de microempresarios, inclusive de mensajeros, personas que desde la base son los que realmente sostenemos a este país (...) Entonces, estas historias son reales, de carne y hueso, narradas de una manera muy sencilla.”

¿En qué se ha inspirado Interrapidísimo para la publicidad de la empresa en los últimos años?

El directivo manifestó además que la parte humana ha sido la gran inspiración para la planeación y ejecución de la publicidad que ha venido desarrollando la empresa: “Nosotros nos enfocamos en una publicidad humana. O sea, nosotros, por encima de ir a vender nuestros servicios, a nosotros nos interesa dejarle una enseñanza a través de una historia (...) Historias que nosotros contamos en nuestros comerciales, son historias que nos encontramos en cada pueblito, reales, en cada vereda, y que nos parece que vale la pena contarlas y que mejor que un mensajero para contarlas”.

¿Cuántas personas actualmente trabajan para Interrapidísimo?

Chaparro también se refirió a los colaboradores actuales que hacen parte de Interrapidísimo y como generar empleo para todos ellos lo pone muy contento: “Hemos armado un equipo grande, actualmente tenemos 10.500 personas y esto a mí me parece mágico porque haber empezado pidiendo trabajo solo para mí y hoy en día poder generar estas oportunidades a tantas personas, oportunidades reales, oportunidades verdaderamente que aportan (...), eso nos tiene a nosotros muy felices” concluyó el directivo.

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