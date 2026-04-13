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13 abr 2026 Actualizado 14:54

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¿Es domiciliario o mensajero en Armenia? Ya pueden solicitar permiso para día sin carro y sin moto

Hasta el 24 de abril pueden solicitar los permisos en la secretaría de tránsito de Armenia

Daniel Castaño, director de Setta permisos día sin carro

Daniel Castaño, director de Setta permisos día sin carro

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Armenia

Desde hoy lunes 13 de abril y hasta el 24 de abril, las personas dedicadas a la labor de domicilios y mensajería podrán realizar la solicitud de permiso de movilización para el primer día sin Carro y Moto del año, que será el martes 12 de mayo.

Los documentos deben radicarse en las nuevas oficinas de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, ubicadas en la plaza Minorista, en el sector del estadio San José.

La recepción se hará en horario de oficina y solo aplica para las personas que se dedican a este oficio.

El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño indicó a Caracol Radio “Próximo martes 12 de mayo tenemos la primera jornada el día sin carro y sin moto en la ciudad de Armenia y a partir de este lunes 13 de abril y hasta el viernes 24 de abril se estarán recibiendo las solicitudes para los permisos de movilidad de ese día para domiciliarios y mensajeros.

Más información

“Invitamos a todas las empresas que requieren estos permisos para sus empleados que ejercen esas tareas, reitero, de domiciliarios y mensajeros para que hagan la solicitud ante la Secretaría de Tránsito y se pueda expedir el correspondiente permiso de movilidad y no tengan inconveniente durante esta jornada” subrayó el funcionario

Los requisitos

Los interesados deben cumplir:

  • Solicitud firmada por el representante legal.
  • Certificado de existencia y representación legal (máximo 30 días).
  • Fotocopia de cédula del representante legal.
  • Licencia de tránsito, SOAT y revisión tecno mecánica del vehículo vigentes.
  • Licencia de conducción.
  • Contrato de trabajo o constancia laboral.

Día sin carro y sin moto

El martes 12 de mayo será el día sin carro y sin moto en Armenia, entre las siete de la mañana hasta las siete de la noche en todo el perímetro urbano de la capital del Quindío.

Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia

Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia

Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia

Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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