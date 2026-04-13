¿Es domiciliario o mensajero en Armenia? Ya pueden solicitar permiso para día sin carro y sin moto

Armenia

Desde hoy lunes 13 de abril y hasta el 24 de abril, las personas dedicadas a la labor de domicilios y mensajería podrán realizar la solicitud de permiso de movilización para el primer día sin Carro y Moto del año, que será el martes 12 de mayo.

Los documentos deben radicarse en las nuevas oficinas de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, ubicadas en la plaza Minorista, en el sector del estadio San José.

La recepción se hará en horario de oficina y solo aplica para las personas que se dedican a este oficio.

El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño indicó a Caracol Radio “Próximo martes 12 de mayo tenemos la primera jornada el día sin carro y sin moto en la ciudad de Armenia y a partir de este lunes 13 de abril y hasta el viernes 24 de abril se estarán recibiendo las solicitudes para los permisos de movilidad de ese día para domiciliarios y mensajeros.

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“Invitamos a todas las empresas que requieren estos permisos para sus empleados que ejercen esas tareas, reitero, de domiciliarios y mensajeros para que hagan la solicitud ante la Secretaría de Tránsito y se pueda expedir el correspondiente permiso de movilidad y no tengan inconveniente durante esta jornada” subrayó el funcionario

Los requisitos

Los interesados deben cumplir:

Solicitud firmada por el representante legal.

Certificado de existencia y representación legal (máximo 30 días).

Fotocopia de cédula del representante legal.

Licencia de tránsito, SOAT y revisión tecno mecánica del vehículo vigentes.

Licencia de conducción.

Contrato de trabajo o constancia laboral.

Día sin carro y sin moto

El martes 12 de mayo será el día sin carro y sin moto en Armenia, entre las siete de la mañana hasta las siete de la noche en todo el perímetro urbano de la capital del Quindío.