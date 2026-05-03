MinHacienda expuso una propuesta para transformar el modelo económico del país

El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, participó en el Festival de Economías para la Vida, donde destacó la necesidad de transformar el modelo económico del país hacia uno más incluyente y centrado en las comunidades.

Durante su intervención, el jefe de la cartera económica subrayó la importancia de impulsar la llamada “economía popular”, una estrategia que busca fortalecer a pequeños productores y emprendimientos locales como motor del desarrollo.

El ministro señaló que uno de los principales retos del país es “lograr que el sistema financiero responda mejor a las necesidades de la población, especialmente en territorios donde la informalidad y la desigualdad siguen siendo altas”.

Asimismo, insistió en que las políticas públicas deben orientarse a “reducir brechas económicas y fomentar modelos productivos más solidarios”.