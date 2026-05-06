Petro desmiente al Distrito por Regiotram del Norte: esperamos hasta último momento y no aparecieron

No paran los desencuentros entre el Gobierno y el Distrito, esta vez por cuenta del Regiotram del norte.

La discusión se dio después de que el secretario General del Distrito, Miguel Silva, señalara una supuesta exclusión del Gobierno a la capital para la constribución de este proyecto de conectividad.

Ante la firma del Conpes que dejó a Bogotá duera del aporte para el Regiotram del Norte, el presidente Gustavo Petro aseguró que no es cierto que hayan excluído a la capital de su contribución, porque señaló que la Alcaldía no asistió a la reunión que ejecutaron el año pasado y el Gobierno asumió su parte para llevar a cabo el transvía de Zipaquirá al norte de la ciudad.

¿Qué más dijo Petro?

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro reiteró en que no es cierto que hayan dejado a Bogotá fuera de la inversión del Regiotram del Norte, y señaló que esperaron hasta el último día para que la Alcaldía hiciera el convenio, pero nunca aparecieron porque el Gobierno pedía que entrara por la Séptima.

"Esperamos hasta el último minutos del último día para que Bogotá hiciera el convenio y no aparecieron", dijo.

Dijo que la ley de garantías establece una fecha final para hacer acuerdos con entidades territoriales y convenios interadministrativos, que al cumplirse obligó al Gobierno a asumir la parte del Distrito para que la obra se pudiera llevar a cabo,

Por lo cual, el mandatario aprovechó para echarle pullas al Distrito y señaló en que espera que después de que pase la ley de garantías, el Distrito se comprometa con algo.

"Después de la ley de garantías veremos si el gobierno de Bogotá se compromete con algo, pero sigo insistiendo que el transvía desde Zipaquirá debe tomar por la séptima e incluso salvar la 68, como se había estudiado desde un comienzo, como un tranvía eléctrico y arborizado", puntualizó.