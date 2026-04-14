Fondo Paz y Universidad de Cartagena impulsan la Paz Total con el proyecto Reparación Transformadora

Con un balance positivo terminan las dos semanas de socialización, del proyecto “Reparación Transformadora, una Apuesta de Paz Total”; una iniciativa financiada por la Presidencia de la República, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz y la Universidad de Cartagena.

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Las socializaciones del proyecto “Reparación Transformadora” se efectuaron entre el 18 hasta el 26 de marzo de 2026, directamente en los territorios priorizados. El equipo interdisciplinar conformado por la Universidad de Cartagena y Fondo Paz, visitó diez de los doce municipios donde se ejecutará el proyecto: para Bolívar se asistió a los municipios de San Jacinto y El Carmen de Bolívar; en Norte de Santander estuvieron en Sardinata, Bucarasica y El Zulia; en Caquetá se hizo presencia en San Vicente del Caguán, Florencia y Belén de los Andaquíes; en Florencia cumplieron en Mocoa y Orito; en los municipios de Tarazá y Caucasia del departamento de Antioquia, se realizaron eventos virtuales debido al paro minero reportado en la zona.

Fueron 392 asistentes los que recibieron de primera mano la información sobre cómo la Universidad de Cartagena llevará a cabo en los municipios, los componentes integrales de “Reparación Transformadora”; entre los asistentes destacan grandemente las asociaciones de agricultores, gestores de paz, líderes comunitarios, organizaciones civiles con diversidad de énfasis y enfoques; cada encuentro estuvo articulado con la oferta institucional pública de los municipios, destacando las representaciones de las gobernaciones y alcaldías, las Mesas de Víctimas, la Armada Nacional de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, entre otras instituciones que, ofrecieron sus aportes para la extensión y divulgación del proyecto.

Etapa de inscripciones, pronto será abierta

Habiendo culminado las socializaciones y recogiendo las sugerencias elevadas en cada encuentro, la Universidad de Cartagena a través de su Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y del Observatorio de Desplazamiento, Conflictos y Construcción de Paz, informan que las etapas para la postulación a los componentes principales se realizará desde el miércoles 15 de abril hasta el jueves 30 de abril a través de la página oficial de la universidad,www.unicartagena.edu.co

Los municipios priorizados contarán con una agenda estructurada en cuatro componentes estratégicos:

∙Fortalecimiento de 240 unidades productivas, mediante caracterización integral, formulación de planes de acción, extensionismo participativo y dotación productiva.

∙Formación empresarial y comercial, que incluye un diplomado de 120 horas en buenas prácticas agropecuarias, empresarismo y asociatividad, además de estrategias de integración a mercados locales y regionales.

∙Empoderamiento jurídico, a través de una Escuela para la Paz que certificará a 120 líderes comunitarios en herramientas jurídicas para la defensa de derechos y la incidencia territorial.

∙Salud mental y resiliencia comunitaria, con talleres de primeros auxilios psicológicos y metodologías participativas orientadas a fortalecer el tejido social.

La ejecución de “Reparación Transformadora, una Apuesta de Paz Total” generará resultados en temas de inclusión productiva a través de ruedas de negocio y visibilidad digital, fortalecimiento psicosocial, formación jurídica especializada y dinamización económica local. Esta estrategia busca aumentar la productividad, fomentar el empleo y contribuir a romper ciclos históricos de violencia en regiones como Montes de María, Catatumbo, Putumayo, Antioquia y Caquetá.