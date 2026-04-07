Clara López renuncia oficialmente a su candidatura presidencial: “El cambio no tiene marcha atrás”

En una carta enviada al registrador nacional Hernán Penagos, la senadora Clara López y María Consuelo del Río renunciaron irrevocablemente a sus candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, respectivamente.

En la comunicación, la congresista, quien se sumará a la campaña de Iván Cepeda y de Aida Quilcué, señala que “el país reclama fortaleza y reflexión para afrontar la coyuntura actual, donde la sumatoria de voluntades hará la diferencia”.

En contexto: Clara López renunciará a su candidatura presidencial para sumarse a la campaña de Iván Cepeda

“Por medio del diálogo democrático y la disposición para tender puentes lograremos construir un camino sólido hacia la victoria. El cambio no tiene marcha atrás”, agregó.

El próximo miércoles 8 de abril, a las 5:30 p.m., en el Hotel Grand Park, será el evento oficial de adhesión a la campaña presidencial del Pacto Histórico.

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¿Cómo quedará el tarjetón presidencial?

A propósito de la renuncia de la senadora Clara López a su candidatura presidencial, fuentes de la Registraduría le confirmaron a Caracol Radio que la casilla en la que ella aparecía junto con su fórmula vicepresidencial, en la segunda posición de la primera fila, aparecerá en blanco para no alterar las posiciones.

Nuevas adhesiones en la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué

El próximo 7 de abril, a las 7:00 p. m., el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila oficializará su adhesión a la campaña del Pacto Histórico en el Hotel Hilton de Corferias. A través de sus redes sociales, el congresista confirmó que el slogan oficial de esta alianza será “el poder de la verdad y el escuadrón del voto limpio”.

Se espera que otros sectores de la Alianza Verde también se adhieran a la campaña de Cepeda y de Quilcué.