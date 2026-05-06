Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 may 2026 Actualizado 17:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

Santiago Cruz anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Fragmentos’ con cinco conciertos en Bogotá

El artista tolimense se presentará en septiembre durante 5 días en 4 escenarios distintos de la capital de la República.

MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 07: Colombian singer and songwriter Santiago Cruz poses during a photo shoot at Hotel NH Collection on September 7, 2021 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images)

MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 07: Colombian singer and songwriter Santiago Cruz poses during a photo shoot at Hotel NH Collection on September 7, 2021 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 07: Colombian singer and songwriter Santiago Cruz poses during a photo shoot at Hotel NH Collection on September 7, 2021 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images)

Matheo

El cantautor colombiano Santiago Cruz anunció este miércoles su nuevo álbum ‘Fragmentos’, con la realización de cinco conciertos en Bogotá.

Lea también: Los Rolling Stones anuncian su nuevo álbum de estudio ‘Foreign Tongues’

El artista tolimense se presentará en septiembre durante 5 días en 4 escenarios distintos de la capital de la república.

¿Cuándo se presentará Santiago Cruz en Bogotá?

  • Lanzamiento del álbum ‘Fragmentos’ - Teatro Panorama - 16 de septiembre
  • Fragmentos olvidados - Lados B - Teatro Jorge Eliécer Gaitán - 17 de septiembre
  • Tour Sigo en Pie - Teatro Jorge Eliécer Gaitán - 18 de septiembre
  • Fragmentos Tropicales con La Orquesta Mamablanca - Chamorro City Hall - 19 de septiembre
  • Fragmentos íntimos: Piano y Voz - Teatro Colón - 22 de septiembre

Le puede interesar: Se estrena el nuevo tráiler de ‘La odisea’, la próxima película del director Christopher Nolan

Cruz vuelve a Bogotá después de su presentación el 17 de octubre de 2025 en el Movistar Arena durante su gira ‘Quince de caminos’.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir