Santiago Cruz anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Fragmentos’ con cinco conciertos en Bogotá
El artista tolimense se presentará en septiembre durante 5 días en 4 escenarios distintos de la capital de la República.
El cantautor colombiano Santiago Cruz anunció este miércoles su nuevo álbum ‘Fragmentos’, con la realización de cinco conciertos en Bogotá.
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El artista tolimense se presentará en septiembre durante 5 días en 4 escenarios distintos de la capital de la república.
¿Cuándo se presentará Santiago Cruz en Bogotá?
- Lanzamiento del álbum ‘Fragmentos’ - Teatro Panorama - 16 de septiembre
- Fragmentos olvidados - Lados B - Teatro Jorge Eliécer Gaitán - 17 de septiembre
- Tour Sigo en Pie - Teatro Jorge Eliécer Gaitán - 18 de septiembre
- Fragmentos Tropicales con La Orquesta Mamablanca - Chamorro City Hall - 19 de septiembre
- Fragmentos íntimos: Piano y Voz - Teatro Colón - 22 de septiembre
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Cruz vuelve a Bogotá después de su presentación el 17 de octubre de 2025 en el Movistar Arena durante su gira ‘Quince de caminos’.