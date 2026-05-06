Santiago Cruz anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Fragmentos’ con cinco conciertos en Bogotá

MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 07: Colombian singer and songwriter Santiago Cruz poses during a photo shoot at Hotel NH Collection on September 7, 2021 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

El cantautor colombiano Santiago Cruz anunció este miércoles su nuevo álbum ‘Fragmentos’, con la realización de cinco conciertos en Bogotá.

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El artista tolimense se presentará en septiembre durante 5 días en 4 escenarios distintos de la capital de la república.

¿Cuándo se presentará Santiago Cruz en Bogotá?

Lanzamiento del álbum ‘Fragmentos’ - Teatro Panorama - 16 de septiembre

Fragmentos olvidados - Lados B - Teatro Jorge Eliécer Gaitán - 17 de septiembre

Tour Sigo en Pie - Teatro Jorge Eliécer Gaitán - 18 de septiembre

Fragmentos Tropicales con La Orquesta Mamablanca - Chamorro City Hall - 19 de septiembre

Fragmentos íntimos: Piano y Voz - Teatro Colón - 22 de septiembre

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Cruz vuelve a Bogotá después de su presentación el 17 de octubre de 2025 en el Movistar Arena durante su gira ‘Quince de caminos’.