La actriz Kate Walsh, conocida por la serie ‘Grey’s Anatomy’, se encuentra de visita en Cartagena

UNITED STATES - APRIL 07: GREY'S ANATOMY - "Piece of My Heart" - Addison returns to Seattle Grace to perform an operation and is taken aback by all of the changes in her old co-workers' lives. Meanwhile Meredith and Derek's clinical trial has its first patient, and Rebecca/Ava returns with shocking news for Alex, on "Grey's Anatomy," THURSDAY, MAY 1 (9:00-10:01 p.m., ET) on the Disney General Entertainment Content via Getty Images Television Network. (Photo by Scott Garfield/Disney General Entertainment Content via Getty Images) / Scott Garfield

Este miércoles se conoció que la actriz y empresaria estadounidense Kate Walsh, más conocida por su participación en la serie de televisión ‘Grey’s Anatomy’, se encuentra de visita en Cartagena.

¿Qué está haciendo Kate Walsh en Cartagena?

Walsh se encuentra rodando una nueva película llamada ‘Hal’ y durante unos días de descanso, publicó en su cuenta oficial de Instagram unas fotos paseando por La Heroica.

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¿Sobre qué trata su nueva película?

‘Hal’ se inspira en la historia real que hay detrás de la fundación de la organización humanitaria Convoy of Hope.

Se está filmando entre Atlanta y Colombia, protagonizada por la también actriz y sobrina de Julia Roberts, Emma Roberts.

¿En dónde ha estado en Cartagena?

En las fotos se le ve en el Castillo de San Felipe de Barajas, paseando en lancha, por las playas, las calles, comercios de la ciudad y en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría.

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¿Por qué es conocida Kate Walsh?

Walsh es conocida principalmente por su papel como la Dra. Addison Montgomery en ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Private Practice’.

También es conocida por sus papeles como Olivia Baker en la serie dramática juvenil de Netflix ’13 Reasons Why’, The Handler en la serie dramática de superhéroes de Netflix ‘The Umbrella Academy’, y Madeline Wheeler, la jefa de Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, en la serie de comedia dramática de Netflix ‘Emily in Paris’.